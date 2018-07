TD Securities: Trumps Twitter-Sturm könnte Katalysator sein

Die kürzlichen Kommentare des US-amerikanischen Präsidenten auf Twitter könnten laut TD Securities der langersehnte Katalysator für eine Goldpreisbewegung nach oben sein. Donald Trump hatte vor kurzem die EU und China auf Twitter beschuldigt, ihre Währungen zu manipulieren. Auch hatte er die Federal Reserve aufgrund ihrer Zinserhöhungen kritisiert, so berichtet Kitco News "Die starke Entwicklung des US-Dollars wird an Fahrt verlieren, da die kürzliche Kommentare Trumps, in denen er den Handelspartnern Amerikas Währungsmanipulation vorwirft und die Zinsschritte der Fed kritisiert, einen Katalysator für fundamentale Faktoren darstellen", so Bart Melek und Ryan McKay von TD Securities.Jedoch scheint der Einfluss von Trumps Kommentare langsam abzunehmen, so Paul Donovan von UBS Wealth Management. "Nach Trumps Drohungen gegen Nordkorea auf Twitter und aufgrund der Tatsache, dass Nordkorea noch immer ungehindert mit seinem Nuklearprogramm fortfährt, scheint es, als würden die Märkte Trumps Kommentare nicht länger ernst nehmen", so Donovan am Montag.Bei TD Securities ist man jedoch der Ansicht, dass die straffere Politik der Europäischen Zentralbank den Euro im Laufe des Jahres fördern und den US-Dollar nach unten drücken wird. "Aufgrund der Beendigung des QE-Programms der EZB erwarten wir einen Entwicklungstrend zu etwa 1,20 Euro im Spätjahr 2018. Das sollte den DXY-Währungsindex dämpfen, der sich als negativer Faktor für Gold herausgestellt hat", so hieß es von Strategen bei TD Securities.© Redaktion GoldSeiten.de