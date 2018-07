Analysten senken Goldpreisprognosen nach schwachem zweiten Quartal

Zahlreiche Banken und Maklerfirmen haben ihre Vorhersagen für den Goldkurs nach unten korrigiert, nachdem der Preis des Edelmetalls in den letzten beiden Monaten stark eingebrochen ist. Dies ergab eine gestrige Umfrage der Nachrichtenagentur Reuters unter 35 Tradern und Analysten.Im Durchschnitt rechnen die Profis nun mit einem Preis von 1.301 $ je Unze in diesem Jahr. Bei der letzten Befragung vor der drei Monaten hatte sich noch eine Prognose von 1.334 $ ergeben.Mit Blick auf das kommende Jahr sind die Marktbeobachter vorsichtig optimistisch: Für 2019 wurde im Schnitt ein Kurs von 1.325 $ vorhergesagt. Ende März hatten sie allerdings noch einen Durchschnittspreis von 1.352 $ prognostiziert.Entscheidende Faktoren für die schwache Entwicklung des Goldkurses und die niedrigeren Vorhersagen waren dem Artikel zufolge der starke Dollar, die erwarteten Zinsanhebungen in den USA, sinkende physische Goldbestände bei den ETFs und der Abverkauf am Terminmarkt.Gleichzeitig äußerten die Umfrageteilnehmer jedoch auch die Ansicht, dass die Verkäufe übertrieben waren und demnächst enden sollten. Verschiedene Analysten rechnen mit einer Bodenbildung beim aktuellen Kursniveau.Rhona O'Connell von der Marktforschungsgruppe GFMS wies zudem darauf hin, dass der niedrige Preis beginnt, die Goldnachfrage in Indien und China anzukurbeln. Es sei daher mit einer Erholung des Kurses auf rund 1.300 $ zu rechnen. Ob es dem gelben Metall gelingt, diese Linie überzeugend nach oben zu durchbrechen, sei dagegen zumindest auf kurze Sicht zweifelhaft.Auch die Prognosen für den Silberpreis wurden gesenkt: Nachdem die von Reuters befragten Analysten Ende des letzten Quartals noch einen durchschnittlichen Kurs von 17,28 $ je Unze in diesem Jahr und 18 $ im nächsten Jahr erwartet hatten, sagen sie nun 16,70 $ bzw. 17,52 $ vorher.© Redaktion GoldSeiten.de