Trader Sosnick: "Short-Seller am Goldmarkt sollten nervös werden"

In der Bloomberg -Sendung "Charting Futures" sprach Steve Sosnick, Chefstratege für Optionsmärkte bei Interactive Brokers, gestern über die Aussichten für den Goldkurs und seine Handelsstrategie.Er vertritt dabei die Ansicht, dass man als Trader im Goldsektor "Agnostiker" sein sollte: Sowohl Goldbugs als auch Goldhasser hätten ihre guten Tage, aber für langfristigen Erfolg sei es entscheidend, keine festgefahrene Meinung zu haben. "Es ist wichtig, dass Sie sowohl die negative als auch die positive Seite zu berücksichtigen und nach Chancen Ausschau halten", sagt der Marktveteran.Am Terminmarkt ist es Sosnick zufolge verlockend, dem Motto "the trend is your friend" zu folgen. Um sich vor Verlusten zu schützen, sollte jedoch regelmäßig geprüft werden, wann sich ein Trend seinem Ende nähert.Am Goldmarkt könnte die 1.200-$-Linie seiner Einschätzung nach den entscheidenden Wendepunkt darstellen. Kurzfristig sei eine Fortsetzung des Abwärtstrends denkbar, doch wer als Short-Seller auf sinkende Kurse spekuliert, sollte in der Nähe dieses Kursniveau "sehr nervös" werden und mit einer steilen Erholungsrally rechnen. Tradern mit Short-Positionen empfiehlt der Experte daher, sich mit Hilfe von Kaufoptionen auf Gold abzusichern.© Redaktion GoldSeiten.de