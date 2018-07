Silber: Der Trend zeigt nach unten

Mitte Juni kam es bei Silber noch zu einem Ausbruchsversuch über die 16,87 USD, welcher sich jedoch als Fehlsignal darstellte. Die Notierungen fielen daraufhin stark zurück und gingen in den vergangenen Wochen in eine starke Korrektur über. Die Unterstützung bei 15,20 USD wurde dabei erreicht.Ausgehend von den 15,20 USD bietet sich die Chance einer Erholung. Um ein erstes kleines Kaufsignal zu aktivieren, wäre jedoch der Anstieg über die 15,63 USD sowie den dort liegenden Abwärtstrend nötig. Gelingt dies, könnten Kursgewinne bis 16,20 USD folgen. Die stabile Abwärtsbewegung dürfte jedoch fortgesetzt werden, sollten die 15,20 USD nicht halten. In diesem Fall bietet sich Spielraum bis 14,65 USD.© Marko StrehkQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG