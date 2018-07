BlackRock: "Gold sieht billig aus"

Während der Goldkurs noch immer in der Nähe des 12-Monatstiefs notiert, auf das er letzte Woche fiel, ist ein Manager der Fondsgesellschaft BlackRock der Ansicht, dass das Edelmetall zunehmend interessant aussieht. Dies geht aus einem Artikel von Kitco News hervor.Demnach schrieb Russ Koesterich, der leitende Investmentstratege von BlackRock, in einem gestern veröffentlichten Kommentar, dass Gold derzeit "billig" zu sein scheint. Als Grundlage für seine Einschätzung zieht er die Geldmenge M2 in den USA heran und erklärt, dass zwischen der Geldmenge und Gold historisch betrachtet stets eine Korrelation bestand.Wenn der Goldpreis in der Vergangenheit 25% unter dem langfristigen Gleichgewicht im Verhältnis zum Geldangebot lag, folgte seinen Analysen zufolge daraufhin immer eine Rally von 12% innerhalb eines Jahres. "Heute notiert Gold bei einem Verhältnis von 0,73, d. h. 27% unter dem Gleichgewicht", schreibt der Experte. "Das ist der niedrigste Wert seit Ende 2016."Ein weiterer wichtiger Faktor ist ihm zufolge die Inflationsrate. Diese ist verglichen mit früheren Werten zwar noch relativ niedrig, liegt in den USA aktuell aber immerhin bei 2,9% - so hoch wie zuletzt 2012. Basierend auf diesem Zusammenhängen sei Gold derzeit rund 10% unterbewertet.Aus diesem Grund sieht der Vermögensverwalter Potential für Kursgewinne am Edelmetallmarkt, warnt jedoch gleichzeitig vor dem Einfluss des Dollars. Die US-Währung notiert weiterhin in der Nähe eines 1-Jahreshochs und könnte einen Anstieg des Goldkurses vorerst noch verhindern.© Redaktion GoldSeiten.de