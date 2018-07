Der Schatten vor Anbruch der goldenen Zeit - Teil 2

Kurzfristig:

1. Commitment of Traders:

2. Zyklen:

3. Der RSI (Index der relativen Stärke)

4. Der MACD

Den ersten Teil finden Sie hier Seit April sind die Goldpreise stark gefallen und schlossen per 20. Juli bei 1.231 Dollar. Sie werden bald steigen, aber der Zeitpunkt ist genauso ungewiss, wie der des nächsten Marktzusammenbruches.Goldpreise sind niedrig, die Daten des Commitment of Traders Bericht zeigen einen Boden, halbjährige Zyklen bilden einen Boden und technische Indikatoren zeigen überverkaufte Positionen.Lesen Sie diesen Artikel und betrachten Sie den Graphen des COT-Berichtes.Betrachten Sie diesen Graphen der wöchentlichen Goldpreise. Die vertikalen, grünen Linien sind in einem Abstand von jeweils 27 Wochen geplottet. Jede Linie befindet sich nahe eines wichtigen Bodens.ist ein Zeitindikator, der von 0 bis 100 reicht. Die Zahl 30 ist ein niedriger Wert und zeigt einen überverkauften Zustand. Betrachten Sie die Tages- und Wochencharts des gelben Edelmetalls und deren RSI-Werte.verwendet die gleitenden Durchschnitte und zeigt oftmals Böden und Spitzen. Betrachten Sie die Tages- und Wochencharts des gelben Edelmetalls und deren MACD-Werte.