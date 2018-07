Troy Resources Ltd.: Quartalszahlen

Troy hat heute die finalen Quartalszahlen vorgelegt (Link). Im abgelaufenen Quartal wurden 19.510 Unzen produziert und 20.652 Unzen verkauft. Die All-In-Kosten lagen bei 895 USD. Somit konnte Troy an das Rekordquartal vom März einigermaßen anknüpfen, trotz der Regenzeit in Guyana. Die All-In-Kosten hätte ich gerne einen Schluck tiefer gesehen, doch der Netto-Cash-Flow lag immerhin bei 7,8 Millionen AUD.Im Gesamtjahr lag die Produktion bei 70.207 Unzen zu All-In-Kosten von 931 USD je Unze und somit leicht über den vorher hochgesetzten Prognosen:Ende Juni hatte Troy Resources 5,2 Millionen AUD Cash und Gold:Die 5 Millionen USD Kreditrate an Investec wurde bezahlt und der Kredit steht nun noch bei 11,192 Millionen USD. Die letzten niedrigen Hedges laufen im aktuellen Quartal aus (9.000 Unzen zu 1.183 USD). Der Rest mit 13.000 Unzen zu 1.233 und 3.000 Unzen zu 1.344 USD sollte nicht mehr wehtun:Ende des laufenden Quartals muss Troy 6 Millionen USD bezahlen und dann den Rest Ende 2018: