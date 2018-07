AngloGold: Es gibt kein Entrinnen

Südafrikas Goldbergbaubranche, die einst als die weltweit größte Förderindustrie des gelben Edelmetalls galt, sieht sich einem unausweichlichem Rückgang gegenüber, so meinte Sipho Pityana, CEO von AngloGold Ashanti Ltd. Er ist der Ansicht, dass die Minenproduktion kontinuierlich zurückgehen wird, während Bergbauunternehmen weiterhin händeringend versuchen werden, neue Vorkommen zu entdecken und die Kosten niedrig zu halten.Die südafrikanischen Minen gelten als die weltweit tiefsten Lagerstätten und zählen auch zu den arbeitsintensivsten. Im Mai fiel die Goldproduktion des Landes um 16%, der achte Monat in Folge."Gold ist eine Branche, die sich in der Endphase befindet", so hieß es von dem CEO in einem Interview mit Bloomberg . "Egal was man tut, wie man es tut... nichts wird das ändern können." Trotz dieser bedrohlichen Lage, sieht Pityana jedoch einen Funken Hoffnung. Automatisierung könnte in Zukunft dabei helfen, extrem tiefsitzende Vorkommen abzubauen.© Redaktion GoldSeiten.de