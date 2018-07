Mögliche Folgen einer Bindung des Goldpreises an den Yuan

Vor zwei Wochen demonstrierten wir in einem Beitrag , dass der Wechselkurs zwischen dem Dollar und dem Yuan derzeit die wichtigste Triebkraft am Goldmarkt ist. Heute wollen wir versuchen, die Implikationen dieses Phänomens zu dechiffrieren.Um es ganz klar zu machen: Andere Faktoren wie tagesaktuelle Schlagzeilen und der US-Dollar-Index können den Goldpreis innerhalb kurzer Zeitintervalle ebenfalls beeinflussen, aber der Yuan/Dollar-Wechselkurs war in diesem Sommer eindeutig der wichtigste Faktor. Zwar hat die Chinesische Volksbank den Yuan schon seit Langem in einem "festen" Verhältnis an den US-Dollar gebunden, doch wie der folgende Chart zeigt, wurde die chinesische Währung gegenüber dem Dollar in den letzten 90 Tagen beständig abgewertet, insgesamt um fast 8%.Gleichzeitig ist der Goldpreis an der COMEX mehr als 10% gesunken:Die Korrelation wird noch besser erkennbar, wenn wir beide Kurse in einem Chart darstellen. Im letzten Monat war sie sehr stark ausgeprägt, wie unten gut zu sehen ist. Der CNY/USD-Wechselkurs ist als Kerzenchart darstellt, der Goldterminkurs der COMEX als blaue Linie: