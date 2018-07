China: Rückgang der Goldproduktion im ersten Halbjahr 2018

In den chinesischen Minen wurde in den ersten sechs Monaten dieses Jahres weniger Gold gefördert als noch 2017. Dies meldete S&P Global gestern unter Berufung auf Angaben der China Gold Association.Demnach belief sich der Goldausstoß des Landes in der ersten Jahreshälfte auf insgesamt 190,28 Tonnen. Die primäre Goldförderung hatte daran einen Anteil von 84,9% bzw. 161,62 Tonnen. Die restlichen 28,66 Tonnen stammten aus der Gewinnung von Gold als Nebenprodukt bei der Aufbereitung anderer Metalle.Wie aus dem Artikel hervorgeht ist die primäre Goldfördermenge in China gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres 9,5% gesunken, während sich die sekundäre Goldgewinnung um 2,1% erhöht hat. Insgesamt ergab sich dadurch eine 7,9% niedrigere Goldproduktion als in der ersten Jahreshälfte 2017.Zurückzuführen war die Abnahme nach Angaben der China Gold Association auf strengere Umweltauflagen für Bergbauunternehmen sowie auf Reformen im Zusammenhang mit Royalty-Vereinbarungen und der Übertragung von Schürfrechten.Die Goldimporte sind in China im gleichen Zeitraum dagegen um ganze 74,9% angestiegen und beliefen sich auf 61,13 Tonnen. Insbesondere die Schmuckindustrie des Landes fragte demnach mehr Gold nach: Den Angaben nach erhöhte sich der Bedarf um 6,4% auf 351,84 Tonnen. Dies wurde jedoch durch den Rückgang der Nachfrage nach Bullionprodukten ausgeglichen, die auf nur 133,61 Tonnen sank - ein Minus von 13,8% im Vergleich zum Vorjahr.© Redaktion GoldSeiten.de