Sprott Asset Management: "Gold ist kein magisches Elixier"

Die eher mäßigen Entwicklungen des Goldpreises in Zeiten geopolitischer Spannungen haben viele Investoren frustriert und demotiviert; vor allem, da das gelbe Edelmetall eigentlich als sicherer Hafen gilt, so berichtet Kitco News . Trey Reik, Portfoliomanager bei Sprott Asset Management, ist jedoch der Meinung, dass Investoren vielleicht zu viel von dem Edelmetall erwarten und argumentiert, dass Gold "kein magisches Elixier ist, sondern eine äußerst verlässliche Wertanlage."Verglichen mit anderen Metallen habe sich Gold jedoch relativ gut gehalten, so Reik, und fügt hinzu, dass Gold derzeit eine wichtige Komponente innerhalb des Bloomberg Commodity Index sei. Des Weiteren bemerkt er, dass man die Rolle des gelben Edelmetalls als Wertanlage auch durch die Preisentwicklungen im letzten Jahr sehen könne, in dem es keine Preisveränderung um mehr als 2,5% gab. "Natürlich ist das genau die Art von Preisentwicklung, die eine effektive Wertanlage zeigen sollte."Reik sieht den aktuellen Goldpreis als guten Einstiegspunkt für Investoren, die derzeit auf der Suche nach essentieller Diversifikation sind. "Angesichts der vielen, grundlegenden Herausforderungen der gegenwärtigen Investitionslandschaft sind wir sehr zuversichtlich, dass sich der heutige Goldpreis als eine wesentliche und vernünftige Investitionsmöglichkeit herausstellen wird", so erklärte der Portfoliomanager.© Redaktion GoldSeiten.de