MGX Minerals Inc. trifft Vorbereitungen für Bohrungen auf Kibby Basin

VANCOUVER, 26. Juli 2018 - MGX Minerals Inc. (MGX oder das Unternehmen) (CSE: XMG / FKT: 1MG / OTCQB: MGXMF) freut sich bekannt zu geben, dass die Firma Harris Exploration Drilling and Associates Inc. (Harris Drilling) mit den Bohrungen im Lithiumsoleprojekt Kibby Basin in Nevada (Kibby Basin oder das Konzessionsgebiet) beauftragt wurde. MGX bearbeitet das Konzessionsgebiet gemeinsam mit seinem Partner Belmont Resources (TSX-V: BEA) und sichert sich derzeit eine Beteiligung von 50 %, um im Rahmen eines 50/50-Joint Ventures (das Joint Venture) die von MGX entwickelte Lithiumschnellextraktionstechnologie einsetzen zu können. Die Bohrziele wurden anhand der Ergebnisse aus der geophysikalischen Quantec MT-Messung, die im Januar durchgeführt wurde, ausgewählt. In den geplanten Bohrlöchern soll eine ausgedehnte MT-Leitschicht untersucht werden, bei der es sich um wasserführende Schichten mit Lithiumsolegehalt handeln dürfte. Die Bohrungen werden so angelegt, dass sie die MT-Anomalie durchteufen. Sie beginnen ab einer Tiefe von 325 Meter (1065 Fuß) und werden dann bis in eine Tiefe von 760 Meter (2500 Fuß) fortgesetzt. Ziel ist es, die Beschaffenheit der Leitschicht zu erkunden, Sedimentproben für die Lithiumanalyse zu gewinnen, die wasserführenden Schichten zu lokalisieren und Proben aus dem Wasser und eventuell vorhandenen Solen zu ziehen.Harris Drilling wird die Bohrungen mit einem RD 10-Rotationsbohrer durchführen. Die Bohrproben werden kontinuierlich in 3-Meter-Abständen (10 Fuß) entnommen und auf ihren Gehalt an Lithium und damit verbundenen Elementen untersucht. Die Wasserproben werden im Verlauf der Bohrung in regelmäßigen Abständen entnommen und ebenfalls auf ihren Gehalt an Lithium und damit verbundenen Elementen sowie auf ihre physischen Eigenschaften untersucht (Leitfähigkeit, pH-Wert, Gesamtgehalt der Trockensubstanz). Die geophysikalischen Daten innerhalb des Bohrlochs werden von der Firma Southwest Exploration Services in Chandler (Arizona) ausgewertet mit dem Ziel, durchlässige Zonen/wasserführende Schichten und Zonen mit erhöhter Leitfähigkeit zu lokalisieren. Die Wasserproben aus der wasserführenden Schicht werden im Loch mit Hilfe eines Packers gezogen, um die wasserführenden Abschnitte zu isolieren. Im Rahmen früherer Bohrungen in Playasedimenten außerhalb der MT-Anomalie wurde eine Tiefe von 457 Meter (1498 Fuß) erreicht.Kibby Basin befindet sich im westlichen Teil des Großen Beckens (Great Basin) in Nevada. Das Konzessionsgebiet umfasst 2.560 Acres und liegt im Esmeralda County, Nevada. Kibby Flat ist eine ausgetrocknete Playa (Salzsee) und es gibt auf dem Konzessionsgelände weder Quellen noch andere Wasserressourcen. Im Rahmen von geothermischen Forschungsaktivitäten hatten Mitarbeiter des Nevada Bureau of Mines and Geology (NvBMG) drei Quellen in der Region ermittelt. Alle drei Quellen deuteten auf Wasserressourcen in geringer Tiefe hin. Nevada verfügt über reichlich geothermale Ressourcen. Im Rahmen der Datenerfassung hat das NvBMG anhand der Oberflächentemperatur der Quellen, der Wassertemperatur innerhalb der Bohrlöcher, der geochemischen Signaturen mit geothermalem Bezug und der damit verbundenen geologischen Eigenschaften Zonen mit potenzieller Wärmeströmung skizziert. Diese Gebiete deuten darauf hin, dass es hier möglicherweise Zonen mit erhöhter Wärmeströmung gibt.Geologische Forschungsarbeiten im Kibby Basin haben gezeigt, dass proximale rhyolitische Laven und Tuffstein rund um das Becken möglicherweise den Ausgangspunkt der Lithiumsole in der Kibby Basin Playa bilden. Außerdem ist das Kibby Basin innerhalb eines geothermalen Clusters gelegen, das auf einem tiefergelegenen Beckenniveau angesiedelt ist. Geophysikalische Signaturen von regionaler Bedeutung in diesem Gebiet sind Hinweis auf ähnliche Anomalien, vergleichbar mit jenen im Clayton Valley, rund 50 km weiter südlich, wo sich auch die Mine Silver Peak von Abermarle, dem einzigen nordamerikanischen Lithiumproduzenten, befindet.MGX hat eine Lithiumschnellextraktionstechnologie entwickelt, die den Platzbedarf eliminiert bzw. stark reduziert. Außerdem fallen die Ausgaben für weitläufige, mehrphasige, abgedichtete Verdunstungsteiche in Seegröße weg und die Qualität der Extraktion und der Gewinnung aus einem breiten Spektrum an Solen wird im Vergleich zur herkömmlichen solaren Verdunstung verbessert. Die Technologie ist auf Petrolithium (Produktionswasser aus der Öl- und Gasförderung), natürliche Sole und andere Solequellen, wie lithiumreiche Gruben- und Industrieabwässer, anwendbar. Die Technologie wurde kürzlich mit dem Base and Specialty Metals Industry Leadership Award bei den S&P Global Platts Global Metals Awards 2018 in London ausgezeichnet (siehe Pressemitteilung vom 18. Mai 2018).MGX sichert sich durch Explorationsaufwendungen in Höhe von 300.000 Dollar eine Beteiligung von 25 % am Projekt. Werden nochmals 300.000 Dollar in die Exploration investiert, erhöht sich die Beteiligung auf 50 %. Zu diesem Zeitpunkt wird das Projekt in ein 50/50-Joint Venture umgewandelt. Nach Gründung des Joint Ventures wird MGX zum Projektbetreiber und kann dann über zusätzliche Explorationsbohrungen, Bohrlochtests sowie die Errichtung einer Extraktionsanlage entscheiden. Darüber hinaus wird MGX die Nutzung seiner Lithiumschnellextraktionstechnologie ermöglichen (siehe Pressemeldung vom 13. Juli 2018).Andris Kikauka (P. Geo.), Vice President of Exploration bei MGX Minerals, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung erstellt, überprüft und freigegeben. Herr Kikauka ist ein dem Unternehmen angehörender qualifizierter Sachverständiger gemäß den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101. MGX Minerals Inc. ist ein diversifiziertes kanadisches Ressourcenunternehmen mit Beteiligungen an Rohstoff- und Energieprojekten im fortgeschrittenen Explorationsstadium in ganz Nordamerika. 