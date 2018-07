Manipulationsskandal weitet sich aus: Trader der Deutschen Bank angeklagt

Der Skandal um die Preismanipulationen an den Edelmetallmärkten schlägt weiter Wellen: Wie Bloomberg gestern meldete, wurden in den USA nun zwei ehemalige Trader der Deutschen Bank für betrügerischen und manipulativen Handel angeklagt. Die Untersuchungen im Zusammenhang mit den illegalen Handelspraktiken werden also offenbar zunehmend ausgeweitet.Den beiden Ex-Tradern werden geheime Absprachen und Betrug vorgeworfen. Den Angaben zufolge hatten sie an den Edelmetall-Terminmärkten der COMEX mehrere Jahre lang die verbotene Strategie des Spoofings angewendet. Dabei wird der Markt mit Orders geflutet, die kurz darauf wieder storniert werden, um einen falschen Eindruck von Nachfrage oder Angebot zu erzeugen und andere Marktteilnehmer zum handeln zu bewegen.Unterstützung bekamen die Angeklagten offenbar von einem weiteren Mitarbeiter der Deutschen Bank, der die Manipulationsversuche bereits vor einem Jahr zugegeben hatte und seitdem mit der US-Staatsanwaltschaft zusammenarbeitet.Die Deutsche Bank ist dabei nur eines von zahlreichen Kreditinstituten, denen eine Beeinflussung der Gold-, Silber-, Platin- und Palladiumpreise vorgeworfen wird. Im Januar hatten die Deutsche Bank, die HSBC und die UBS bereits Vergleichszahlungen in Höhe von 50 Millionen Dollar geleistet, um einen Gerichtsverfahren im Zusammenhang mit den Manipulationen beizulegen.© Redaktion GoldSeiten.de