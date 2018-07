Ucore Rare Metals kommentiert das im National Defense Authorization Act für 2019 verankerte Verbot von chinesischen Seltenerdmagneten

HALIFAX, 26. Juli 2018 - Ucore Rare Metals Inc. (TSXV: UCU) (OTCQX: UURAF) (Ucore oder das Unternehmen) freut sich, die Einreichung des National Defense Authorization Act für das Rechnungsjahr 2019 (zu Deutsch etwa: Genehmigungsgesetz zur nationalen Verteidigung) (das FY19 NDAA) durch die Committees on Armed Services (zu Deutsch etwa Verteidigungsausschüsse) des US-Senats und des US-Repräsentantenhauses zu kommentieren,Der Gesetzesentwurf soll in den nächsten Tagen von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet werden.1 Der Gesetzesentwurf enthält ein Verbot des US-Verteidigungsministeriums hinsichtlich der Verwendung von Seltenerdmagneten und Wolfram aus nicht verbündeten Nationen, darunter China.Abschnitt 871 des FY19 NDAA fordert ausdrücklich, dass alle Seltenerd- (SEE)-Magnete und Wolfram in anderen Ländern als China, Russland, dem Iran und Nordkorea geschmolzen oder hergestellt werden. Abschnitt 871 wurde vom Kongressabgeordneten Paul Cook, einem Oberst a.D. des U.S. Marine Corps, während des sog. Markup-Prozesses für das NDAA durch das Armed Services Committee des Repräsentantenhauses eingeführt.SEE-Magnete sind heute kritische Bestandteile militärischer Systeme in den USA, sagte Jim McKenzie, President und CEO von Ucore. Wir freuen uns, dass der US-Kongress diese strategische Schwachstelle erkannt und geschlossen hat. Ucore hat mit Vertretern der US-Regierung in mehreren Gesprächen erörtert, wie die anhaltende Abhängigkeit von China bei diesen kritischen Stoffen die nationale Sicherheit gefährdet. Und diese neue Gesetzgebung ist ein Beweis dafür, dass die Regierung ernsthafte Schritte unternimmt, um die chinesische Vorherrschaft in der Lieferkette zu beenden und der amerikanischen SEE-Branche damit eine dringend benötigte Korrektur zu bieten.Ucore merkt an, dass der NDAA-Gesetzesentwurf nur eine von mehreren Initiativen ist, die die Regierung im vergangenen Jahr ergriffen hat, um am chinesischen Monopol bei den Seltenerdmetallen zu rütteln. Nach einer Verfügung des Weißen Hauses haben der United States Geological Survey und das Innenministerium Seltenerdmetalle auf die Liste der kritischen Minerale gesetzt. Außerdem legte Senator Joe Manchin aus West Virginia den Rare Earth Element Advanced Coal Technologies Act vor und Senatorin Lisa Murkowski aus Alaska und das Senate Committee on Energy and Natural Resources (zu Deutsch etwa: Senatsausschuss für Energie und Rohstoffe) führten eine Anhörung hinsichtlich einer verbesserten Produktion kritischer Minerale durch, bei der Ucores SEE-Trennungsplattform von Dr. Roderick Eggert, dem Deputy Director des Critical Minerals Institute, als möglicherweise sehr revolutionär bezeichnet wurde.(Link zur Anhörung zu kritischen Mineralen: https://youtu.be/ucrME90y3m4?t=5m40s)Die positiven Schritte, die der US-Kongress zur Beendigung der Abhängigkeit von China bei der Versorgung mit Seltenerdmetallen unternimmt, sind sehr ermutigend, sagte Mike Schrider, COO von Ucore. wir werden Ucore weiter als wichtigen sicheren und zuverlässigen SEE-Anbieter für die amerikanischen Verteidigungs- und Handelsmärkte positionieren. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem US-Kongress, um dieses Gesetz auf Materialien auszuweiten, die in unserem strategischen Metallkomplex in Ketchikan (Alaska) produziert werden sollen.1 Das jährliche NDAA wurde in den letzten 57 aufeinanderfolgenden Jahren von beiden Kammern des Kongresses verabschiedet.Ucore Rare Metals ist ein Unternehmen in der Entwicklungsphase dessen Hauptaugenmerk auf Seltenerdmetallressourcen-, -gewinnungs- und -veredelungstechnologien mit kurzfristigem Potenzial für Produktion, Wachstum und Skalierbarkeit gerichtet ist. Am 3. März 2015 meldete Ucore die Bildung eines Joint Ventures mit IBC hinsichtlich der Anwendung der Molecular Recognition Technology bei Seltenerdmetallen sowie der Verarbeitung von multimetallischen Abfallerzen in Nordamerika und damit in Zusammenhang stehenden Weltmärkten.Weitere Informationen erhalten Sie über Jim McKenzie, President und Chief Executive Officer von Ucore Rare Metals Inc. 