Advantage Lithium: Abschluss der Finanzierung in Höhe von 12 Mio. CAD bekannt

- Insider zeichneten für 11,68 Millionen CADVancouver, 26. Juli 2018 - Advantage Lithium Corp. (das "Unternehmen" oder "Advantage Lithium") (TSX Venture: AAL) (OTCQX: AVLIF) gibt bekannt, dass das Unternehmen seine früher angekündigte Finanzierung geschlossen und 15.585.956 Stammaktien (die "Stammaktien") zu einem Bruttoerlös für Advantage Lithium von insgesamt 12.001.186 CAD ausgegeben hat (die "Privatplatzierung"). Jett Capital Advisors, LLC wird gemäß einer Maklervereinbarung eine Barprovision von 6% auf einen Teil des Bruttoerlöses der Privatplatzierung gezahlt werden.Advantage Lithium berichtet ebenfalls, dass Orocobre Ltd. und ein Insider des Unternehmens Genussrechte zum Erhalt ihres anteilmäßigen Miteigentums ausgeübt haben.Insider haben sich an dieser Finanzierung beteiligt und 15.176.956 Aktien für 11.686.256,12 CAD erworben.David Sidoo, CEO und Director des Unternehmens, sagte: "Wir sind mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Finanzierung und der anhaltenden Unterstützung durch Orocobre sowie durch andere bestehende Aktionäre zufrieden. Wir haben unsere Aktionärsbasis durch Aufnahme eines institutionellen Investors verstärkt. Advantage verfügt jetzt über einen sehr soliden Kassenbestand."ADVANTAGE LITHIUM CORP.i. A.: "David Sidoo"David Sidoo, PresidentTel.: 604.685.9316Fax: 604.683.1585E-Mail: info@advantagelithium.com Advantage Lithium Corp. konzentriert sich auf die Entwicklung ihres sich zu 75% in Unternehmensbesitz befindlichen Lithiumprojekts Cauchari in JuJuy, Argentinien. Das Unternehmen besitzt ebenfalls eine 100%-Beteiligung an drei weiteren Lithium-Explorationsprojekten in Argentinien: Antofalla, Incahuashi und Guyatayoc. Der Hauptsitz des Unternehmens ist in Vancouver, British Columbia. Die Aktien des Unternehmens werden an der TSX Venture Exchange und in den USA am OTCQX-Best Market (OTCQX: AVLIF) gehandelt.Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter www.advantagelithium.com.Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.