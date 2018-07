Mikanikrezai: Long-Gold bietet interessante Gelegenheit

Auch, wenn die aktuelle Goldschwäche wie ein "endloser Sommer" erscheint, sieht Edelmetallanalyst Boris Mikanikrezai dies als eine einzigartige Gelegenheit. "Eine Long-Position auf dem aktuellen Preisniveau einzunehmen, bietet ein interessantes Verhältnis zwischen Rendite und Risiko", so hieß es laut Kitco News von dem Analysten.Des Weiteren bemerkte Mikanikrezai, dass er von dem "extrem bullischen" Zustand am Goldmarkt diesen Sommer überrascht sei; die wärmste Zeit im Jahr sei traditionell eine Zeit eher mäßiger Goldpreisentwicklungen. Die makroökonomischen Treiber seien in letzter Zeit nicht sonderlich unterstützend gewesen, so der Analyst und hebt den Anstieg der US-Renditen und die US-Dollarrally hervor."Angesichts eines derartigen, negativen Hintergrunds macht die negative Dynamik der Goldpreise Sinn", erklärte Mikanikrezai. Es besteht die Wahrscheinlichkeit, dass diese bearische Stimmung den restlichen Sommer und sogar den Herbst bestehen bleibt, der Analyst sieht "Long-Gold" jedoch als eine interessante Position mit einem noch interessanteren Rendite-Risiko-Verhältnis.© Redaktion GoldSeiten.de