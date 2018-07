Goldaktien: Kampf um die letzte Unterstützungslinie

Obwohl sich die Edelmetallkurse bislang kaum erholt haben, könnte die lange erwartete Sommerrally nun langsam ins Rollen kommen (zumindest beim Goldpreis). Gold ist überverkauft und die Marktstimmung ist äußerst bearish, doch der Kurs hält sich über dem wichtigen Unterstützungsbereich knapp oberhalb von 1.200 $. Der Silberkurs begann wieder zu steigen, nachdem er nach unten aus einem Dreiecks-Konsolidierungsmuster ausgebrochen war. Die Aktien der Goldunternehmen haben sich während der jüngsten Kursverluste an den Metallmärkten noch relativ gut entwickelt, kämpfen aber darum, im Bereich wichtiger Unterstützungslinien nicht einzubrechen.In den letzten Tagen prallte Gold ausgehend von der Unterstützung bei 1.200 $ - 1.210 $ deutlich nach oben ab. Wie der Chart zeigt, war dieses Niveau sowohl Anfang 2016 als auch Mitte 2017 die monatliche Unterstützungszone. Hier befindet sich der Schlüsselbereich, der den Goldkurs vor einem Einbruch auf etwa 1.140 $ schützt. Es ist damit zu rechnen, dass die Unterstützung noch mindestens bis in den September hinein halten wird.Was das Sentiment anbelangt, ist die Netto-Long-Position der Spekulanten auf 13,9% des Open Interest gesunken. Das ist der niedrigste Wert seit mehr als zwei Jahren. Der COT-Bericht könnte am Freitag einen weiteren Rückgang auf etwa 10% zeigen. Im Kontext des Abwärtstrends hat die Marktstimmung mit dem Absinken der Long-Positionen auf unter 15% ein Niveau erreicht, das als extrem bearish bezeichnet werden kann. Zusammen mit der starken Unterstützung bei 1.200 $ - 1.210 $ deutet das darauf hin, dass der Goldkurs sein derzeitiges Niveau zumindest noch einige Monate lang halten kann.Kommen wir zu den Goldaktien. Diese haben sich in den vergangenen Monaten vergleichsweise gut entwickelt, doch technische Faktoren deuten auf mögliche Probleme hin, wenn es nicht bald zu einer Erholung kommt.Der HUI Gold Bugs Index, der nur primäre Goldproduzenten enthält (keine Royalty-Unternehmen), sinkt im Rahmen einer abwärts gerichteten Dreiecksformation gerade unter eine entscheidende Unterstützung. Das aktuelle Chartmuster deutet auf ein Kursziel von 149 Punkten hin. Bei einem Schlussstand unter 163 Punkten (was nur 3% unter dem momentanen Kurs wäre) hätte der HUI ein 2,5-Jahrestief erreicht und würde erst bei 140 Punkten wieder eine stabile Unterstützungslinie finden.Der GDX zeigt unterdessen weniger Schwäche, ist aber ebenso anfällig für einen Rückgang, wenn er die Unterstützung bei 21 $ verliert. Sollte er unter diese Linie fallen, läge das Kursziel bei etwa 16,50 $ - 17,00 $.Obwohl es die Goldproduzenten nicht leicht hatten und auch der Goldkurs selbst kaum Gewinne verbuchen konnte, führt der Weg des geringsten Widerstandes im Rest des Sommers aufwärts. Das gelbe Metall sollte nicht unter den Unterstützungsbereich oberhalb von 1.200 $ sinken und könnte eine Rally bis auf etwa 1.260 $ starten. Die Goldaktien kämpfen zur Zeit um ihre Unterstützungslinie, aber ich denke nicht, dass der Verkaufsdruck aktuell nicht groß genug ist, um sie nach unten zu drücken.© Jordan Roy-ByrneDieser Artikel wurde am 26. Juli 2018 auf www.thedailygold.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.