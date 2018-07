Anstieg der chinesischen Goldimporte via Hongkong

Die Menge des Goldes, das China über die Sonderverwaltungszone Hongkong importiert, hat sich im Juni sprunghaft erhöht. Dies berichtete Reuters gestern unter Berufung auf die Daten der Hongkonger Statistikbehörde.Den Angaben zufolge betrugen die chinesischen Goldimporte via Hongkong im vergangenen Monat auf Nettobasis 80,9 Tonnen, verglichen mit 57,6 Tonnen im Mai. Damit stiegen die Einfuhren um 40,3% und erreichten den größten Umfang seit März 2017. Damals waren 111,6 Tonnen des gelben Metalls über die Sonderverwaltungszone nach China verschifft worden.Gleichzeitig kauft China in diesem Jahr auch mehr Gold direkt aus der Schweiz. In den ersten fünf Monaten waren es insgesamt 604,9 Tonnen, was dem Artikel zufolge einem Plus von 21% gegenüber 2017 entspricht.Der Analyst Samson Li vom Marktforschungsinstitut GFMS mutmaßt, dass die chinesischen Banken ihre Goldkäufe ausgeweitet haben, um von einer derzeitigen Arbitrage-Gelegenheit zu profitieren. Die höhere Nachfrage könnte zumindest zum Teil aber auch eine Folge des Handelskonflikts zwischen China und den USA sein und durch den kürzlichen Preisrückgang begünstigt werden.Die von Hongkong und der Schweiz veröffentlichten Statistiken geben einen Einblick in den internationalen Goldhandels Chinas, bieten jedoch kein vollständiges Bild, da ein Teil Edelmetallimporte auch direkt nach Shanghai und Peking geliefert wird. China selbst gibt keine entsprechenden Daten bekannt.© Redaktion GoldSeiten.de