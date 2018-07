Elektroautos: Was bedeutet der Boom für den Silbermarkt?

Oberflächlich betrachtet sind die Aussichten für die Silbernachfrage in den kommenden Jahren nicht sonderlich aufregend: Die Nachfrage der Solarindustrie hat sich nach einer starken Wachstumsphase stabilisiert, bei Silbermünzen und -barren sind die Verkaufszahlen weiterhin gering und im Schmucksektor ist lediglich eine leichte Erholung zu verzeichnen. Die meisten Marktforscher gehen rechnen daher nur mit geringen jährlichen Schwankungen.Längerfristig könnte eine Wachstumsbranche allerdings Bewegung in den Silbermarkt bringen: die Elektrofahrzeuge. Aktuell haben Autos mit Hybridantrieb und reinem Elektroantrieb weltweit einen Marktanteil von 6% bzw. 2%. Schätzungen zufolge soll sich dieser bis 2025 jedoch auf 14% bzw. 6% und bis 2040 auf 27% und 22% erhöhen.Die Analystin Rhona O'Connell von der Marktforschungsgruppe GFMS geht in einem aktuellen Artikel daher der Frage nach, wie sich die Elektrifizierung der Automobilindustrie auf die globale Silbernachfrage auswirken wird. In der neusten Ausgabe des " Alchemist ", einem monatlichen Newsletter der LBMA, erklärt sie, dass Silber als das Metall mit der höchsten elektrischen Leitfähigkeit eine zentrale Komponente aller modernen Fahrzeuge darstellt, da silberbeschichtete Kontakte in praktisch allen elektrischen Schaltungen verwendet werden.Derzeit beläuft sich der jährliche Silberbedarf der Automobilbranche auf rund 1.610 Tonnen,was rund 10% der industriellen Nachfrage und 5% der Gesamtnachfrage entspricht. Da auch Fahrzeuge mit herkömmlichem Benzin- oder Dieselmotor mit zunehmend komplexerer Technik ausgestattet werden, sei zu erwarteten, dass sich die benötigte Silbermenge allein in dieser Branche bis 2040 auf 2.350 Tonnen erhöht.Dazu kommt noch das Wachstumspotential des E-Auto-Sektors: Sollten sich die Prognosen als zutreffend erweisen, wird sich der Silberbedarf dieses Industriezweigs, der aktuell auf 123 Tonnen jährlich geschätzt wird, bis 2020 zunächst verdoppeln. Bis 2025 soll er sich auf 450 Tonnen erhöhen. Setzt sich das Wachstum fort, wäre 2040 sogar mit einer zusätzlichen Silbernachfrage von 2.2000 Tonnen im Jahr zu rechnen.Insgesamt könnte die Automobilindustrie dann jährlich mehr als 4.500 Tonnen des weißen Metalls benötigen, fast 3.000 Tonnen mehr als heute.© Redaktion GoldSeiten.de