Gold und Silber - Die Zeichen stehen auf Süden!

Ich bin aktuell keinesfalls negativ gestimmt bei der Kursaussicht der Metalle. Im Gegenteil, wir exponieren uns einmal wieder mitten in einem Abverkauf mit einem klar definierten Zielbereich für Gold, Silber und den GLD.Im heutigen Markt-Update für Abonnenten werden für alle drei Märkte genaue Tradingbereiche benannt, um die kommende Trendwende möglichst am Optimalpunkt abzufangen und Positionen zu hinterlegen, die wir auf langfristige Sicht halten können, lange bevor der Mainstream wieder den Mut hat, sich am Markt zu positionieren.Warum dann diese Überschrift werden Sie sich fragen? Nun ganz einfach, wir gehen von weiteren Abverkäufen aus, im Gold, Silber und GLD, wobei sich unser Zielbereich im GLD am nächsten zum aktuellen Kurs befindet.Unsere Strategie, Positionen am Finanzmarkt zu hinterlegen, ist es nicht, auf den fahrenden Zug aufzuspringen und erst im Aufwärtstrend Long oder im Abwärtstrend Short zu gehen. Wir behaupten den Bereich des Trendwechsels frühzeitig zu erkennen, Tage oder gar Wochen bevor sich dieser vollzieht. Das ist natürlich mit einem gewissen Risiko verbunden, damit schlichtweg falsch zu liegen, weil der Markt noch weitere Extensionen ausbauen kann und wir dann schlichtweg falsch liegen. Darauf warten manche, um sich selbst zu überzeugen, dass es ja doch nicht funktioniert, was wir machen. Das Risiko sich zu exponieren, gehen wir jedoch gerne ein.Es bringt uns auch überragende Vorteile, wenn wir mit unserer Prognose richtig liegen.Stellen Sie sich doch einmal selbst die Frage, wenn Sie irgendwo im Markt einsteigen könnten, um finanziell an einer Aufwärtsbewegung zu partizipieren, wo wäre dies? Wenn der Trend schon einige Zeit anhält und Rückschläge wahrscheinlich werden, oder direkt an der Trendwende, von wo aus der Kurs durchstartet und mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht mehr Ihren Einstiegspunkt anläuft? Die Antwort ist für jeden Trader klar, möglichst nahe am Trendwechsel, um die volle Bewegung mitzunehmen.Diese Trendwende-Bereiche sind nun für alle Märkte hinterlegt und wir hinterlegen mit dem heutigen Tag Limitorders oder Aufträge im Markt, um nicht allzu viele Anglizismen zu bemühen.Da diese Zielbereiche heute erst für Abonnenten veröffentlicht werden, kann ich sie, das versteht sich von selbst, hier nicht gleichzeitig veröffentlichen.Aufträge hinterlegen wir aus der Erfahrung heraus das die Einstiege meist verpasst werden wenn man meint man erwischt den richtigen Zeitpunkt und sitzt dann gerade zu diesem Zeitpunkt auch vor dem Bildschirm. Das passiert nur sehr selten. Wir kaufen uns zu einem im Voraus berechneten Preislevel ein welches hinterlegt und dann automatisch bei erreichen ausgeführt wird. Nutzen Sie unsere Analyse für Ihren nächsten Einstieg in den Metallen!© Philip Hopf