Silber - Frustrierend und aufregend!

a) Frustrierend:

b) Aufregend:

Zusammenfassung:

Silber scheint überverkauft und bereit für eine Rally zu sein. Betrachten Sie den wöchentlichen RSI (einen Zeitindikator) und den MACD (einen Indikator des gleitenden Durchschnitts). Diese Indikatoren deuten niedrige Silberpreise an, die steigen könnten.Silber schloss am 24. Juli bei 15,42 Dollar, was für Silberbefürworter frustrierend oder aufregend ist: Warum?Die Silberpreise stiegen im November 2007, vor mehr als zehn Jahren, auf 15,42 Dollar. So gesehen machte Silber in mehr als zehn Jahren keinerlei Fortschritt nach oben.Langfristig werden Politiker und Banker unbezahlbare Schulden schaffen, die Währung korrumpieren, über ihre Handlungen lügen und die meisten Verbraucherpreise erhöhen, einschließlich der Silberpreise. Die Silberpreise stagnierten jahrelang - eine Rally ist überfällig, eine potentiell große Rally.Die Geldmenge M2 (laut St. Louis Fed) ist ein Maßstab für die zirkulierende Währung. Sie steigt exponentiell, wie andere Maßstäbe der zirkulierenden Währung, wie die Gesamtschulden, Rentenverbindlichkeiten, Lebenshaltungskosten, Aktienmarktindices und Rohstoffpreise. Die Silberpreise folgen. Betrachten Sie den Chart der geglätteten Silberpreise (der gleitende Durchschnitt monatlicher Handelsschlüsse über 36 Monate hinweg) und der Geldmenge M2.Banker und Politiker erschaffen Dollar durch Mindestreservebankwesen und QE "aus dem Nichts". Die gesamte, zirkulierende Währung und Schulden steigen schneller als die Wirtschaft wächst. Das erhöht die Preise. Der NASDAQ und die meisten Aktienindices steigen und fallen zu stark und zu schnell, erreichen ein nicht nachhaltiges Hoch und brechen dann ein. Dasselbe gilt auch für Silber und Gold, aber sie "folgen einem anderen Takt."Januar 1996; 530 Punkte; Bereit zur RallyMärz 2000; 4.800 Punkte; Bereit zum ZusammenbruchOktober 2002; 800 Punkte; Nach dem ZusammenbruchNovember 2008; 1.020 Punkte; Bereit zur RallyJuli 2018; 7.400 Punkte; Bereit zum (Zusammenbruch?)August, 1976; 4,00 Dollar; Bereit zur RallyJanuar, 1980; 50,00 Dollar; Bereit zum ZusammenbruchJanuar, 1982; 5,00 Dollar; Nach dem ZusammenbruchNovember, 2001; 4,00 Dollar; Bereit zur RallyApril, 2011; 48,00 Dollar; Bereit zum ZusammenbruchDezember, 2015; 13,60 Dollar; Bereit zur RallyDie Preise des NASDAQ 100 und des Silbers gleichen aneinander aus. Der eine steigt, während der andere fällt. Die Summe steigt jedoch exponentiell, dank einer fortlaufenden Dollarentwertung, die von Bankern und Politikern bevorzugt wird. Betrachten Sie den logarithmischen Chart ihrer gewichteten Summe (Silber mal 88 + NASDAQ 100).