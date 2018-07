Sprott Money: August-Goldmarkt könnte Aufwärtsbewegungen mit sich bringen

Nun zu Beginn der Augustflaute könnte der Goldmarkt Investoren mit Aufwärtsbewegungen überraschen, so hieß es laut Kitco News von Eric Sprott, Edelmetallinvestor und Gründer von Sprott Inc. Gold habe nun womöglich seinen endgültigen Boden gefunden, nachdem es zuvor drei Wochen lang Kursverluste zu verzeichnen hatte.Die Nachfrage nach dem gelben Edelmetall ist jedoch nach wie vor solide und könnte Gold in dem Monat, der historisch als äußerst träge gilt, sehr wohl unterstützt haben. "Angesichts der um 46% zugenommenen Juni-Goldexporte von Hongkong nach China, und der Tatsache, dass die Russen weiterhin Gold kaufen und ihre Staatsanleihen verkaufen, um dadurch hoffentlich mehr Gold zu erwerben, frage ich mich, ob China nicht in Betracht ziehen würde, das gleiche zu tun, wäre das Land besonders verärgert über das neue Zollregime."Zusätzlich scheint der Aktienmarkt derzeit heikel zu sein und jeder signifikante Preisabfall könnte zusätzliche Unterstützung für die Goldpreise im kommenden August bieten. Sprott meint weiterhin, dass es derzeit einige Marktsegmente gebe, die sich in einem Bärenmarkt befinden würden. Dies sei jedoch nicht überraschend, da die Federal Reserve weiterhin Zinse erhöhe und die Geldmenge reduziere. "Die Kombination aus der Geldmengenreduzierung und den Zinserhöhungen der Fed wird sich nicht konstruktiv auf die Märkte auswirken", so der Edelmetallinvestor.© Redaktion GoldSeiten.de