Iran plant Ölhandel im Tausch gegen Gold mit Afrika

Die Sanktionen der USA gegen das Regime in Teheran bedeuten starke Einschränkungen für den iranischen Außenhandel. Aus diesem Grund ist das Land nun auf der Suche Lösungen, um seine Handelsbeziehungen zu anderen Staaten dennoch aufrechtzuerhalten.Ein hoher iranischer Beamter hat nun die Idee ins Spiel gebracht, iranisches Öl im Tausch gegen Gold auch an afrikanische Staaten zu liefern. Wie PressTV.com gestern berichtete, schlug Hassan Khosrowjerdi, der Präsident des iranisch-afrikanischen Rats für wirtschaftliche Zusammenarbeit, auf einem Wirtschaftsforum vor, ein Tauschhandelssystem zu etablieren, das neben Gold auch andere Güter wie Fleisch und Landwirtschaftserzeugnisse beinhalten könnte. Dies sei die einfachste Möglichkeit, den Handel zwischen Afrika und dem Iran zu erleichtern.Im Mai hatte Donald Trump angekündigt, dass die Vereinigten Staaten aus dem Nuklearabkommen mit Teheran aussteigen und die zuvor aufgehobenen Sanktionen wieder einführen würden. Dies hätte zur Folge, dass der Iran ab dem 7. August vom Handel in US-Dollar vollkommen ausgeschlossen wäre und würde vor allem den Ölsektor des Landes stark treffen, der ab November darüber hinaus mit zusätzlichen Sanktionen belegt werden soll.Mit welchen Staaten der Iran entsprechende Tauschhandelsabkommen schließen will, ist bislang noch nicht bekannt. Dem Artikel zufolge wäre Ghana, der größte Goldexporteur des Kontinents, ein logischer Partner. Der Iran liefert bereits verschiedene Teere und technische Öle an das westafrikanische Land.Bislang hat der Iran vor allem Gold aus Saudi-Arabien und den Vereinigten Arabischen Emiraten erworben. Zuletzt wurde mehrfach berichtet, dass die Goldnachfrage des Landes stark zugenommen hat. Der Preis des gelben Metalls hat am iranischen Markt im Zuge dessen ein Rekordhoch erreicht und die Zentralbank des Landes hat verschiedene Maßnahmen eingeleitet, um die Situation zu beruhigen, u. a. den Verkauf von Goldmünzen mit späterem Liefertermin.© Redaktion GoldSeiten.de