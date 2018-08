California Gold gibt Privatplazierung bekannt

Toronto, Ontario, 31. Juli 2018. California Gold Mining Inc. (TSXV: CGM; OTCQX: CFGMF; WKN: A2A LQ0) ("California Gold" oder das "Unternehmen") gibt heute bekannt, dass man die Durchführung einer Privatplazierung ohne Brokerbeteiligung von bis zu 4.800.000 Einheiten ("Einheiten") zum Preis von 0,25 $ je Einheit für gesamte Bruttoerlöse von 1.200.000 $ (das "Angebot") plant. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, den Umfang des Angebots um weitere 1.200.000 Einheiten für Gesamterlöse von bis zu 1.500.000 $ zu erhöhen. Jede Einheit wird aus einer Stammaktie und einem halben Aktien-Kaufwarrant bestehen, wobei jeder ganze Warrant (ein "Warrant") dem Inhaber das Recht gibt, eine weitere Stammaktie des Unternehmens zum Preis von 0,50 $ innerhalb von 24 Monaten ab Datum der Ausgabe zu erwerben. Die Warrants haben eine Beschleunigungsbedingung, bei der, wenn der Schlusskurs der Aktien des Unternehmens an der TSX Venture Exchange gleich oder größer als 0,60 $ für 10 fortlaufende Handelstage ist, das Unternehmen das Recht hat, das Ablaufdatum der Warrants vorzuverlegen, so dass die Warrants innerhalb von 30 Tagen ab Datum der Bekanntgabe an die Warrant-Inhaber verfallen. Die Stammaktien und Warrants unterliegen einer Halteperiode von 4 Monaten.Das Unternehmen beabsichtigt, die Nettoerlöse des Angebots für den Abschluss des laufenden Ressourcen-Bohrprogramms auf der mineralisierten Queen Specimen Zone zu verwenden, die sich auf seinem Flaggschiffprojekt Fremont befindet sowie für andere allgemeine Unternehmenszwecke.Insider von California Gold können für über 25% des Angebots zeichnen. Die Schließung des Angebots erfordert die Einhaltung der Richtlinien der TSX Venture Exchange und der allgemeinen Unternehmens- und Wertpapiergesetze, die auf das Angebot anzuwenden sind. Das Angebot soll in einer oder mehreren Tranchen um oder vor dem 8. August 2018 schließen.Das Unternehmen kann in Übereinstimmung mit den Regeln und Richtlinien der TSX Venture Exchange Vermittlergebühren zahlen. Das Angebot bedarf der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Die über das Angebot auszugebenden Wertpapiere wurden nicht und werden nicht unter dem US Wertpapiergesetz oder irgendwelchen Wertpapiergesetzen von US Bundesstaaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten an oder zugunsten von US Personen nicht angeboten oder verkauft werden, solange keine Registrierung vorgenommen wurde oder Ausnahmen von den Registrierungsanforderungen des US Wertpapiergesetzes und anzuwendender Wertpapiergesetze von US Bundesstaaten vorliegen. California Gold Mining Inc. fokussiert sich auf die Entwicklung seines zu 100% eigenen Flaggschiff-Projekts Fremont im Mariposa County, Kalifornien. Das Projekt besteht aus einem vollständig privatem und patentierten Landpaket von insgesamt 3.351 Morgen mit früher produzierenden Goldminen, einem staatlichen Highway, PG&E Umspannwert und reichlich Wasser auf dem Projekt selbst. Das Projekt liegt im kalifornischen Mother Lode Goldgürtel, der historisch über 50 Millionen Unzen Gold produziert hat. Das Unternehmen erwarb das Projekt im März 2013.Vishal GuptaPräsident & CEODiese Pressemeldung von California Gold enthält Aussagen, die "vorausschauende Aussagen" darstellen. Solche vorausschauenden Aussagen bergen bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass California Gold´s tatsächliche Ergebnisse, Leistungen und Erfolge oder Entwicklungen in der Branche wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in solchen vorausschauenden Aussagen erklärt oder impliziert werden, abweichen. Vorausschauende Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen und sie werden im allgemeinen, aber nicht immer, durch Worte wie "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "Potential" und ähnliche Ausdrücke identifiziert oder dass Ereignisse oder Bedingungen auftreten "werden", "könnten", "mögen" oder "sollten". Zu den vorausschauenden Aussagen in diesem Dokument gehören Aussagen hinsichtlich der geplanten Explorationsarbeiten auf dem Fremont Projekt des Unternehmens einschließlich der erwarteten Ergebnisse. Es kann keine Garantie übernommen werden, dass sich diese Aussagen als korrekt herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können von den in diesen Aussagen erwarteten deutlich abweichen und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese vorausschauenden Aussagen zu verlassen. Jeder Faktor könnte dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse deutlich von denen abweichen, die California Gold erwartet. California Gold übernimmt keine Verpflichtung, diese vorausschauenden Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Meinungen des Managements, Schätzungen oder Annehmen oder andere Faktoren ändern sollten, es sei denn, es ist gesetzlich vorgeschrieben.Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungs-Dienstleister (gemäß Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Veröffentlichung.Für den Inhalt der Pressemeldung ist allein die Gesellschaft verantwortlich. Sie wurde weder von der TSX-Venture Exchange, noch von einem Dritten geprüft. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung: für den Inhalt, für die Richtigkeit, der Angemessenheit oder der Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com bzw. www.sec.gov oder auf der Firmenwebsite!