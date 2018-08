Jim Cramer - Monsterrally am Goldmarkt in den Startlöchern?

Da sich ein Goldpreisboden bei etwa 1.200 Dollar je Unze eingependelt zu haben scheint, könnte eine Monsterrally in den Startlöchern stehen, so Jim Cramer, Moderator der Finanzshow Mad Money, laut Kitco News . Die großen Spekulanten am Goldmarkt, erklärt er, seien großartige Indikatoren für die Stimmung und den Trend des gelben Edelmetalls.Cramer bezieht sich hierbei auf den aktuellsten CoT-Bericht der CFTC, in dem zu erkennen war, dass die großen Marktteilnehmer ihre Goldfutures auf das niedrigste Niveau seit Jahren reduziert haben. Das letzte Mal, das man derartige Zahlen gesehen habe - im Dezember 2015 - habe Gold "eine Monsterrally hingelegt", wie Cramer bemerkte. Der Moderator selbst empfiehlt Gold als Diversifikation für ein Portfolio, da das gelbe Edelmetall eine gute Absicherung gegen viele Marktrisiken sei."Der Goldpreis hat noch immer nicht wirklich auf den Handelskrieg oder das explodierende Haushaltsdefizit des Staates - das natürlich viele interessiert - oder sogar auf den kürzlichen Anstieg der Inflationsrate reagiert", hieß es von Cramer über die aktuelle Situation am Goldmarkt. "Angesichts einer steigenden Inflation und den exzessiven Ausgaben des Staates sollte man eigentlich meinen, dass sich die Edelmetalle an der Wall Street besserer Beliebtheit erfreuen." Deshalb empfindet er den jetzigen Zeitpunkt als "beste Zeit des Jahres ist, um sich auf Gold zu verlassen."© Redaktion GoldSeiten.de