Bank of Japan: Abkopplung von der US-Geldpolitik ist nun offiziell

In ihrer gestrigen Sitzung hielt die Bank of Japan an ihrer lockeren Geldpolitik fest, und passte das Programm der sogenannten quantitativen und qualitativen Lockerungen nur leicht an. Wie die Financial Times berichtete, wird die Zentralbank des Landes die extrem niedrigen kurzfristigen und langfristigen Zinsen vorerst beibehalten - wahrscheinlich mindestens bis zum Oktober 2019, wenn die Konsumsteuer abgehoben werden soll.Wie andere Zentralbanken führte die Bank of Japan damit die "forward guidance" ein, eine Strategie, die den Märkten durch Hinweise auf die künftige Ausrichtung der Geldpolitik eine gewisse Orientierung bieten soll.Die Ankündigung bedeutete gleichzeitig, dass sich Japan den Straffungen, die andere Notenbanken wie die Federal Reserve, die EZB und die Bank of England anstreben, vorerst nicht anschließen wird. Damit sei nun offiziell, dass Japan die Abkopplung seiner Zinsen vom US-Zinszyklus zulassen wird, kommentierte Jesper Koll, Leiter des Hedgefonds WisdomTree Japan.Die Geldpolitik, welche derzeit Assetkäufe in Höhe von 80 Billionen Yen jährlich umfasst, wurde im Rahmen der Sitzung nur geringfügig justiert. Beschlossen wurde eine Änderung der Gewichtung bei den Käufen von ETF-Anteilen sowie eine leichte Ausweitung der Spanne, in der sich die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe bewegen soll.© Redaktion GoldSeiten.de