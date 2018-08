Palladium: Vor dem Befreiungsschlag

Der Palladiumpreis war in den vergangenen Wochen nach dem Scheitern am Widerstand bei 1.028 USD deutlich unter Druck geraten und in einer zweiteiligen Abwärtsbewegung bis knapp unter 872 USD eingebrochen. Diese Unterstützung wurde von den Bullen jedoch direkt wieder zurückerobert und Mitte Juli auch die Hürde bei 908 USD durchbrochen. Seither versuchen die Käufer die Barriere bei 939 USD aus dem Weg zu räumen.Da es bislang an der 939 USD-Marke nur zu einer minimalen Korrektur kam, spricht der Kursverlauf der letzten Tage eindeutig für die Käuferseite. Diese Hürde sollte in Kürze überwunden werden und Palladium bis 963 USD steigen. Wird die Marke ebenfalls überschritten, könnte der Aufwärtstrend der letzten Tage bis 1.015 und 1.028 USD führen.Erst ein deutlicher Einbruch unter 908 USD würde die Chancen der Bullen mindern und für eine Korrektur bis 890 USD und darunter ggf. bis 872 USD sorgen.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG