Anlagemünze "Australian Emu" in Gold erhältlich

Auf ihrem Blog stellte die australische Münzprägestätte, die Perth Mint , gestern eine neue Anlagemünze aus Gold vor. Diese Münze gab es bereits in einer Silberausführung zu 1 Unze. Auf der Motivseite der Münze findet man den größten in Australien beheimateten Vogel, den Emu. Der Emu ist nicht in der Lage zu fliegen, kann jedoch bis zu 50 km/h schnell sprinten.So kann man auf der Münze also diesen australischen Vogel vor dem Hintergrund des australischen Outbacks sehen. Ebenfalls findet man den Schriftzug "Australian Emu", den Feinheitsgrad, das Feingewicht sowie Jahreszahl und das Prägezeichen P der Perth Mint auf der Motivseite.Die neue 1-Unzen-Goldmünze weist eine Feinheit von 99,99% auf. Die Auflage ist auf nur 5.000 Stück begrenzt. Vorbestellungen können auf der Verkaufsseite der Perth Mint www.perthmintbullion.com aufgegeben werden.© Redaktion GoldSeiten.de