INTL FCStone - Konsolidierung im August, bevor rückläufiger September folgt

Der August wird sich als eine Zeit der Konsolidierung für Gold herausstellen, nachdem das gelbe Edelmetall im Juli große Verluste zu verzeichnen hatte, so heißt es von INTL FCStone. Zudem seien weitere Abwärtsbewegungen im September wahrscheinlich, sobald das Volumen an die Edelmetallmärkte zurückgekehrt ist, berichtet Kitco News Edward Meir, Analyst bei INTL FCStone meinte, dass man eine Handelsspanne zwischen 1.200 Dollar und 1.270 Dollar je Unze Gold für diesen Zeitraum erwarte. "Die Goldpreisentwicklungen der letzten Monate haben die Bullen stark enttäuscht, vor allem da es seit Anfang April mehr oder weniger geradewegs herabgedrückt wurde. Diese Entwicklung wurde wiederum nur von kurzlebigen Rallys unterbrochen", so Meir.Der stärkere US-Dollar, der sei Mitte April an Fahrt aufnahm, ist der Hauptgegenwind des Edelmetalls. "Die nächste Reaktion der Fed wird im September erwartet, demnach wird es in diesem Monat wahrscheinlich keinen Aufwärtstreiber für den Dollar geben", bemerkte der Analyst.Die angespannte Handelssituation könnte die Goldpreise jedoch überraschend unterstützen, da Meir keinerlei "schnelle Lösungen" sieht, um die Zoll- und Handelsproblematik zu entschärfen.© Redaktion GoldSeiten.de