Historische Extremdaten im Goldsektor signalisieren signifikantes Tief

Abb. 1: Gold Miners Index GDX inkl. NUGT-Volumen von 01.01.2011 bis 31.07.2018

Quelle: StockCharts, bearbeitet durch GR Asset Management

Abb. 2: Goldpreis (gelb) vs. CFTC Gold Futures Hedge Fund Shorts (rot) von 06/2006 bis 07/2018

Quelle: ZeroHedge

Abb. 3: Goldpreis vs. Fondsmanager-Indikation (Gold für unterbewertet halten) von 01/08 bis 07/18

Quelle: GOLDSEITEN.DE

Abb. 4: Durchschnittlich saisonaler Goldpreisverlauf von 1975 bis 2016

Quelle: GOLDSEITEN.DE

"The next bear market is going to be worst in my lifetime.

Before all this is over, Gold is going through the roof."

Jim Rogers am 16. April 2018 (ehemaliger Hedgefonds-Manager-Partner von George Soros)

MSCI Weltaktien-Index in USD (oben) vs. MSCI Weltaktien-Index in GOLD (unten) von 12/69 - 07/18

Quelle: GR Asset Management

DAX (blau) vs. GOLD (gelb), SILBER (grau), GOLDAKTIEN (rot), EDELMETALL-Portfolio (orange)

Quelle: GR Asset Management

Neben der Betrachtung der Zyklik in den verschiedenen Zeitfenstern, spielt für uns auch die Marktstimmung (Sentiment), inkl. der Volumensentwicklung (Verkaufsdruck bei Abwärtsbewegungen) - besonders bei signifikanten unteren Wendepunkten (Ende einer übergeordneten Elliott-Wave-Korrekturwelle) - eine entscheidende Rolle. Ausnahmslos ist die Mehrzahl der Investoren (sowohl professionell als auch privat) und Analysten an den Tiefpunkten negativ gestimmt. Alle die verkaufen wollten haben dann bereits verkauft.Meist kumuliert sich der Verkaufsdruck am Ende einer Abwärtsbewegung in einem wahren "Sell-Off", in welchem das "Dumb Money" panikartig ihre Stücke an das akkumulierende "Smart Money", egal zu welchem Kurs, verkauft. Daraufhin ist der Verkaufsdruck am Tief dann völlig abgebaut und der Weg für eine neue Aufwärtsbewegung frei. Somit kann als massenpsychologische Gesetzmäßigkeit postuliert werden: Je negativer sich die Marktstimmung zeigt, desto wahrscheinlicher ist ein signifikantes Tief. Die zusätzliche Betrachtung des Handelsvolumens stellt gewissermaßen den "Treibstoff" für Kursbewegungen dar und erhöht somit die Aussagekraft einer Zyklusanalyse.Im Dezember 2016 publizierte wir einen Kommentar mit der Überschrift Goldminensektor-Akkumulation des Smart Money 2.0, indem folgendes zu lesen war:"Genau vor einem Jahr, im Dezember 2015, publizierte ich an dieser Stelle einen Kommentar mit der Überschrift "Top-Insider bestätigt das Akkumulieren des Smart Money im Goldminensektor" (siehe untere Grafik aus folgendem Link: Goldminen-Akkumulation ). In den darauffolgenden sieben Monaten stieg der Gold Miners Index GDX um über 150 Prozent. Trotz der seit August laufenden Korrektur liegt dieser Index im aktuellen Jahr noch immer mit über 50 (!) Prozent im Plus.""Trotz der über 50 Prozent Plus im Goldminensektor und der zyklischen Trendwende im gesamten Rohstoffsektor, erleben wir aktuell ein stimmungstechnisches Déjà-vu des Dezembers 2015. Während das "Dumb Money" in Panik Gold und Goldaktien verkauft, sammelt das Smart Money im Gegenzug alles nochmals zu historisch günstigen Kursen auf (siehe untere Grafik). An dem "Spiel der Spiele" wird sich nie etwas ändern!"Nach dem signifikanten Tief im Januar 2016 (Ende der Korrekturwelle VI), mit damals höchstem Handelsvolumen des gehebelten Goldminen-Index (NUGT), begann die Impulswelle 1 der finalen V, welche Anfang August 2016 endete. Seitdem korrigiert der Goldsektor in seiner Welle 2 der finalen V. Das zweite Tief im Dezember 2016, mit noch höherem Handelsvolumen, stellte - entgegen unserer Meinung - nur die Korrekturwelle a der 2 dar.Aufgrund des weiter steigenden Ölpreises gingen wir damals davon aus, dass die Korrektur damit bereits beendet worden wäre. Jedoch lief die a-b-c-Korrektur bis heute seitlich weiter und schloss höchstwahrscheinlich erst in der letzten Juli-Woche, mit historisch hohem Handelsvolumen, ab (siehe hierzu Abbildung 1). Neben dem Volumen im Goldminensektor spricht auch das Stimmungsbild im Goldsektor für ein signifikantes Tief (Ende der Korrekturwelle 2 von V) im Juli 2018.In der letzten Handelswoche im Juli stieg die Shortposition der Hedge Funds an der COMEX auf ein neues Allzeithoch (siehe hierzu den roten Kreis in Abbildung 2), was eine noch nie da gewesene negative Stimmung unter dem Managed Money darstellt. An allen signifikanten Tiefs (06/2013, 12/2013, 12/2014 und 12/2015) der vergangenen fünf Jahre wurden Spitzenwerte der Shortpositionen gemessen.Der letzte Höchststand war am Ende der Korrekturwelle IV im Jahr 2015, woraufhin der Goldpreis um 25 und die Goldminen um 200 Prozent stiegen. Somit bestätigt neben der Volumensentwicklung bei den Goldminen auch die Stimmung der Hedge Funds zur Goldpositionierung an der COMEX ein signifikantes Tief (Ende der Korrekturwelle 2 von V) im Juli 2018.Auch die monatliche Befragung der Bank of America und Merrill Lynch von führenden Fondsmanagern zeigte im Juli einen historisch negativen Spitzenwert (siehe hierzu roten Kreis in Abbildung 3), was auf ein signifikantes Tief schließen lässt.Betrachtet man die aktuelle Stimmung beim Gold, die Volumensentwicklung bei den Goldminen und zusätzlich noch das saisonale Muster von Gold (siehe hierzu roten Kreis in Abbildung 4), so signalisieren all diese Grafiken ein höchstwahrscheinliches Ende der Korrekturwelle 2 im vergangenen Monat bei den Edelmetallen.Das aktuell katastrophale Sentiment im Goldsektor und die Volumensentwicklung bei den Goldminen ist sogar extremer als am Ende der übergeordneten Korrekturwelle IV, im Dezember 2015. Der Goldpreis stieg im Anschluss daran um über 25 und die Goldminen um zirka 200 (!) Prozent, und dies in nur gut sechs Monaten. Das "Smart Money" hat im Juli nochmals extrem akkumuliert (siehe hierzu die Volumensentwicklung im Minensektor in Abbildung 1) und ist nun für den nächsten signifikanten Aufwärtsimpuls (Impulselle 3 von V) bestens positioniert!(Am 31.12.1999 erreichte das CAPE mit 44 sein historisch einmaliges Hoch) 