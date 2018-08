WGC: Nachfragetrends am Goldmarkt im Juniquartal

© World Gold Council

© World Gold Council

© World Gold Council

Der World Gold Council (WGC) hat heute seinen Quartalsbericht über die Nachfragetrends an den globalen Goldmärkten veröffentlicht. In der aktuellen Ausgabe werten die Marktforscher die Daten der Monate April bis Juni 2018 aus.In den drei Monaten hat sich die Goldnachfrage demnach um 4% auf 964,3 Tonnen verringert. Im ersten Halbjahr 2018 belief sie sich insgesamt auf 1.959,9 Tonnen, der niedrigste Wert seit 2009. Grund für den Rückgang waren dem Bericht zufolge vor allem die geringeren Zuflüsse der Gold-ETFs, wobei auch die schwache Schmucknachfrage eine Rolle spielte.Das Interesse an Goldanlagen hat im Juniquartal insgesamt abgenommen. Die Nachfrage sank den Angaben zufolge um 9% auf 281,4 Tonnen, verglichen mit 310,3 Tonnen im Vorjahr.Im Bereich der börsengehandelten Goldfonds wurden im Juniquartal leichte Zuflüsse verzeichnet, wobei sich die Nachfrage auf Europa konzentrierte. Hier kauften die Fonds 53,2 Tonnen Gold zu und das verwaltete Vermögen der ETFs erhöhte sich auf 1.052,7 Tonnen. Auch in Asien stockten die ETFs ihre Goldbestände um 16,7 Tonnen auf. In den USA kam es im zweiten Quartal dagegen zu Nettoabflüssen in Höhe von 30,7 Tonnen.Die Münz- und Barrennachfrage blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert und lag bei 247,6 Tonnen. Für China wurde ein Anstieg der physischen Goldkäufe um 11% gemeldet, in Indien ergab sich dagegen ein Rückgang um 5%. Unterm Strich bleibt das Interesse an Goldmünzen und -barren damit gering.Die Nachfrage nach Goldschmuck war im zweiten Quartal leicht rückläufig und sank um 2% auf 510,3 Tonnen. In Indien fielen die Käufe sogar 8% geringer aus als im Vorjahreszeitraum, was den Analysten des WGC zufolge vor allem auf den hohen Goldpreis in der Landeswährung sowie auf saisonale Faktoren zurückzuführen ist.Auch im Nahen Osten wurde in den drei Monaten weniger Goldschmuck verkauft. Gemäß den Daten ergab sich in zahlreichen Ländern ein Minus, z. B. in Ägypten, Saudi-Arabien, der Türkei, den Vereinigten Arabischen Emiraten und im Iran. In China erholte sich die Nachfrage dagegen weiter und stieg um 5% auf 144,9 Tonnen.