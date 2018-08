Martin Place Securities: Schreiben Sie die fundamentalen Preisfaktoren am Goldmarkt nicht ab

Im Gegensatz zu zahlreichen anderen Marktbeobachtern geht Barry Dawes, der Geschäftsführer des auf den Rohstoffsektor spezialisierten Finanzdienstleisters Martin Place Securities, davon aus, dass fundamentale Nachfrage- und Angebotsfaktoren durchaus noch eine Rolle am Goldmarkt spielen. Insbesondere die Nachfrage in Asien sei langfristig von größerer Bedeutung, als andere Entwicklungen, die den Goldpreis nur vorübergehend beeinflussen.Gegenüber den Fernsehsender CNBC sagte er in einem heute veröffentlichten Video, dass das gelbe Metall aktuell überverkauft ist, nachdem es von seinem Hoch bei ca. 1.360 $ rund 11% gefallen ist. Der Frage, ob im Rahmen des derzeitigen Abwärtstrends der Boden nun erreicht sei, wich der Experte allerdings aus. Es sei sehr schwer, das tatsächliche Tief genau abzupassen, doch je weiter der Kurs sinkt und je stärker überverkauft Gold wird, desto besser wird die Chance auf eine steile Rally.Während viele Analysten vor allem auf kurzfristige Bewegungen und Trading-Optionen achten, legt Dawes den Fokus eher auf langfristige Entwicklungen. "Sicherlich können wir das Niveau der kurzfristigen US-Zinsen und die Stärke des Dollars berücksichtigen, aber letzten Endes ist die Goldnachfrage in Asien meiner Meinung nach der wichtigste Preisfaktor am Goldmarkt", so der Vermögensverwalter. Insbesondere chinesische Käufer würden nach wie vor großes Interesse an Gold zeigen."Sehen Sie sich die langfristige Situation an diesem Markt an", rät Dawes. "In meinen Augen ist diese sehr robust und sehr stark. Angebot und Nachfrage begünstigen noch immer einen Anstieg der Goldpreise in den kommenden Jahren."© Redaktion GoldSeiten.de