CME Group meldet höheres Handelsvolumen am Goldterminmarkt

Die CME Group , die unter anderem die New Yorker Rohstoff-Terminbörse COMEX betreibt, meldete heute die aktuellen Daten zum Handelsvolumen im Juli. Den Angaben zufolge wurden im siebten Monat dieses Jahres an den Metallterminmärkten der CME im Schnitt 642.000 Futures und Optionen pro Tag gehandelt, 17% mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres.Am Goldterminmarkt nahm der Handel demnach gegenüber 2017 um 16% zu. Pro Tag wechselten im vergangenen Monat hier durchschnittlich 397.000 Kontrakte den Besitzer. Das waren zudem mehr als im zweiten Quartal dieses Jahres, als das tägliche Handelsvolumen im Schnitt 383.000 Kontrakte betrug.Ein besonders hohe Steigerung der Handelsaktivitäten wurde im Juli am Kupferterminmarkt verzeichnet. Hier erhöhte sich die Zahl der täglich gehandelten Futures und Optionen verglichen mit dem Vorjahr um 56% auf 137.000 Kontrakte.© Redaktion GoldSeiten.de