Canada Cobalt Works Inc. für den Handel in den USA zugelassen

2. August 2018 - Kanada Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTC pink: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das Unternehmen oder Canada Cobalt) gibt bekannt, dass die US-amerikanische Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) den Antrag von Canada Cobalt auf eine Notierung an der OTC Pink Sheets bewilligt hat, wo die Aktien des Unternehmens fortan notieren. Über den Marktplatz OTC Pink Sheet wird ein breites Spektrum an US-amerikanischen Wertpapieren gehandelt.Die FINRA hat außerdem der Änderung des Börsensymbols von Canada Cobalt an den OTC-Märkten zugestimmt. Ab dem heutigen Tag werden die Stammaktien von Canada Cobalt unter dem Symbol CCWOF (OTC pink: CCWOF) an den OTC-Märkten geführt. Das vorherige Handelssymbol war TAKRF.Das neue Symbol CCWOF soll darauf verweisen, dass die Fokussierung des Unternehmens bei Kobalt liegt und Canada Cobalt sich zu einem Marktführer im Bereich der Kobaltförderung und -gewinnung in Nord-Ontario, Kanadas Kerngebiet für Kobalt, entwickeln möchte.Canada Cobalt ist ein reines Kobaltunternehmen, dessen Augenmerk ausschließlich auf das Northern Ontario Cobalt Camp, dem aussichtsreichsten Kobaltgebiet in Kanada, gerichtet ist. Mit dem unterirdischen Zugang zur vollständig im Besitz des Unternehmens befindlichen Mine Castle in der Nähe von Gowganda, Ontario, einer Pilotanlage, den Plänen für eine Mühle mit einer Kapazität von 600 Tonnen pro Tag und einem proprietären hydrometallurgischen Verfahren (Re-2OX), ist Canada Cobalt strategisch bestens positioniert, um ein vertikal integrierter nordamerikanischer Marktführer in der Kobaltförderung und -gewinnung zu werden.Frank J. BasaFrank J. Basa P. Eng., President & Chief Executive OfficerFrank J. Basa, P. Eng., President & CEOTel. 1-819-797-4144oder Wayne Cheveldayoff, Corporate CommunicationsTel. 416-710-2410E-Mail: waynecheveldayoff@gmail.com3028 Quadra CourtCoquitlam, B.C., V3B 5X6CanadaCobaltWorks.comDie TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemeldung enthält möglicherweise zukunftsgerichtete Aussagen und beinhaltet, beschränkt sich jedoch nicht auf, Aussagen zur zeitlichen Planung und zum Inhalt der zukünftigen Arbeitsprogramme, zu den geologischen Interpretationen, zum Erwerb von Grundrechten, zu den potenziellen Methoden der Rohstoffgewinnung, etc. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind somit typischerweise Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können unter Umständen wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen prognostiziert werden.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!