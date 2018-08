Russland meldet leichtes Plus bei den Gold- und Devisenreserven

Die Zentralbank der Russischen Föderation gab am gestrigen Donnerstag den aktuellen Wert ihrer internationalen Währungsreserven unter Einschluss ihrer Goldbestände, in US-Dollar bekannt. Dieser ist in der vergangenen Woche wieder angestiegen, nachdem in der Vorwoche ein Rückgang verzeichnet wurde.Per 27. Juli 2018 beliefen sich die Gold- und Devisenreserven des Landes demnach auf 459,5 Mrd. Dollar. Damit erhöhten sie sich um 1,6 Mrd. Dollar. Am 20. Juli hatte der Wert der Bestände noch bei 457,9 Mrd. Dollar gelegen.Seit März dieses Jahres wurden bei den internationalen Reserven Russlands nur leichte Wertänderungen verzeichnet.Nähere Informationen finden Sie auf der Webseite der russischen Zentralbank: www.cbr.ru © Redaktion GoldSeiten.de