Asbury Research - Abwärtstrend könnte sich fortsetzen; erwarten Sie 1.000 Dollar je Unze

Trotz des derzeitigen 1-Jahrestief und des fast nun schon vier Monate andauernden Abwärtstrends, sieht führender Marktstratege bei Asbury Research, John Kosar, noch weiteres Abwärtspotential für das gelbe Edelmetall. Seiner Meinung nach könnte Gold mittel- bis langfristig sogar ähnliche Werte wie 2015 erreichen und damit auf 1.100 Dollar oder sogar unter 1.000 Dollar je Unze fallen, so berichtet Kitco News Kosar selbst ist dem Gold gegenüber eher pessimistisch eingestellt und erwartet einen noch stärkeren US-Dollar. Diese Stärkung soll vor allem durch die florierende US-Wirtschaft, die steigenden Zinsen und die steigenden Anleiherenditen unterstützt werden. "Es gibt grundlegende Gründe, warum der US-Dollar so stark geblieben ist", erklärte er. "Unsere Arbeit zeigt, dass der US-Dollar noch höher steigen und so zusätzlich die negative Haltung von Asbury Research gegenüber den Goldpreisen stützen kann."Der Marktstratege fügte hinzu, dass der Goldpreis nachhaltig deutlich über 1.280 Dollar je Unze steigen müsse, damit er seine pessimistische Haltung aufgebe. "Man kann diesen deutlichen Abwärtstrend nicht ignorieren. Er hat sich schon vor Jahren angekündigt und es wird mehr als eine 50-Dollarrally brauchen, um etwas zu ändern", so bemerkte Kosak.© Redaktion GoldSeiten.de