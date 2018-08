Gold- und Silberverkäufe der Perth Mint im Juli erheblich gestiegen

© Perth Mint

Die australische Prägestätte Perth Mint gab heute auf ihrem Blog die Verkaufszahlen des vergangenen Monats bekannt. Diese haben sich im Juli nach dem starken Rückgang im Juni wieder erholt, doch im langfristigen Vergleich blieben insbesondere die Silberverkäufe weiterhin schwach.Den Angaben zufolge konnte die Perth Mint im Juli Goldprodukte im Umfang von insgesamt fast 30.000 Unzen absetzen. Gegenüber dem Vormonat, als rund 16.850 Unzen den Besitzer wechselten, entsprach das einem Plus von 77,6%. Auch im Vergleich zum Juli 2017 fällt die Bilanz positiv aus: Damals hatte die Prägestätte Goldmünzen und -barren im Umfang von rund 23.700 Unzen verkauft, d. h. im letzten Monat ergab sich ein Plus von 26,4%.Bei den Silberprodukten haben sich die Absatzzahlen sogar mehr als verdoppelt. Nach knapp 229.300 Unzen im Juni wurden nun ca. 486.800 Unzen des weißen Metalls verkauft - eine Zunahme um 112,3%. Dennoch lagen die Zahlen in diesem Juli 58,3% unter denen des Vorjahresmonats. 2017 konnte die Perth Mint noch fast 1,17 Millionen Unzen Silber absetzen.© Redaktion GoldSeiten.de