CellCube Energy Storage Systems: Finanzierung in Höhe von 2.000.000 $

Toronto, 3. August 2018 - CellCube Energy Storage Systems Inc. (CSE: CUBE, OTCQB: CECBF, Frankfurt: 01X) (CellCube oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass es die Absicht hat, eine nicht vermittelte Privatplatzierung (das Angebot) von bis zu zehn Millionen Einheiten des Unternehmens zu einem Preis von 0,20 Dollar pro Einheit (Bruttoeinnahmen von etwa zwei Millionen Dollar) durchzuführen. Das Unternehmen hat seitens Einzelpersonen bereits ausreichende Interessensbekundungen für die Durchführung der Finanzierung in Höhe von zwei Millionen erhalten.Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine Stammaktie) und einem halben Warrant auf den Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ein Warrant). Jeder Warrant berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 36 Monaten nach der Emission des Warrants eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Ausübungspreis von 0,40 Dollar zu erwerben. Das Angebot, das den üblichen Abschlussbedingungen unterliegt, einschließlich einer Genehmigung der Canadian Securities Exchange, soll um den 8. August 2018 herum abgeschlossen werden. Sämtliche im Rahmen der Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen einer viermonatigen Haltefrist ab dem Emissionsdatum.Diese Finanzierung sowie unser Betriebskapital und die bereits zuvor gemeldete Steuerrückzahlung in Höhe von etwa 1,67 Millionen Dollar werden dafür sorgen, dass das Unternehmen bis weit in das neue Jahr solide aufgestellt sein wird, sagte Mike Neylan, CEO von CellCube. Angesichts der Unterstützung unserer Großaktionäre und Insider bei dieser Finanzierung sind wir zuversichtlich, dass es uns diese Mitteln ermöglichen werden, unseren Weg in Richtung nachhaltiger Umsätze und Cashflows fortzusetzen, die voraussichtlich ab der zweiten Hälfte dieses Jahres eintreten und eine weitere Verwässerung verhindern werden, fügte Herr Neylan hinzu.Mit der Übernahme der Vermögenswerte von Gildemeister Energy Storage GmbH sind CellCube und seine 100 %-Tochter Enerox GmbH zu einem führenden integrierten Ressourcen- und Energiespeicherunternehmen avanciert. Neben der vor kurzem vollzogenen Übernahme von Jet Power & Control Systems Ltd. (das nunmehr unter dem Namen EnerCube Switchgear Systems Inc. firmiert) und Hillcroft Consulting Ltd. (das in PowerHaz Energy Mobile Solutions Inc. umbenannt wurde) sowie dem Erwerb von Anteilen an Braggawatt Energy Inc. arbeitet CellCube intensiv an der Bereitstellung von vollständig vertikal integrierten Energiespeicherlösungen für Versorgungsbetriebe und unabhängige Energieproduzenten. Dabei geht es sowohl um eigenständige Energiespeicherprojekte als auch um Projekte, bei denen über die Energiespeicherung der Mehrwert der Erzeugung von erneuerbaren Energien gesteigert wird.Glenda KellyCellCube Energy Storage Systems Inc.Telefon: 1 800 882 3213E-Mail: info@cellcubeenergystorage.comwww.cellcubeenergystorage.comSte 10 - 8331 River RoadRichmond, BC V6X 1Y165 Queen St West, Suite 520Toronto, Ontario M5H2M51-800-882-3213www.cellcubeenergystorage.comCSE CUBE 12g3-2(b): 82-2062 OTCQB CECBF Frankfurt: 01XDiese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht auf historischen Tatsachen beruhen und sich auf Ereignisse, Ergebnisse oder Entwicklungen beziehen, von denen das Unternehmen annimmt, dass sie eintreten werden. Sie werden im Allgemeinen, jedoch nicht immer, anhand von Begriffen wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, versucht, potenziell, Ziel, aussichtsreich und ähnlichen Ausdrücken dargestellt bzw. wird in ihnen zum Ausdruck gebracht, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, dürften, können, könnten oder sollten. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Annahmen, Schätzungen und Meinungen des Managements zum Zeitpunkt der Äußerung dieser Aussagen und bergen eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten. Bestimmte wesentliche Annahmen im Hinblick auf zukunftsgerichtete Aussagen werden in dieser Pressemeldung sowie in der jährlichen und vierteljährlichen Stellungnahme und Analyse des Unternehmens (MD&A) auf www.sedar.com veröffentlicht. Sollten sich die Annahmen, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen dem aktuellen Stand anzupassen, es sei denn, dies wird in den für das Unternehmen geltenden Wertpapiergesetzen und -bestimmungen vorgeschrieben.Die CSE und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. 