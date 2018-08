Kibaran Resources: Wichtiger Durchbruch bei Verarbeitung von Graphit aus externen Quellen unter Verwendung der EcoGraf-Technologie

- Das unternehmenseigene Verfahren EcoGraf zur Reinigung ohne Einsatz von Flusssäure wurde von Kibaran erfolgreich bei Produktproben mit natürlichem Flockengraphit von Produzenten aus Europa, Asien, Nord- und Südamerika und Afrika angewandt, um sphärischen Batteriegraphit herzustellen.- Bei allen Proben wurde ein Kohlenstoffgehalt von 99,95% mit EcoGraf erzielt.- Diese Ergebnisse eröffnen die Möglichkeit für Kibaran, eine diversifizierte Versorgung mit Batteriegraphit aufzubauen, um die Entwicklung seines Epanko-Graphit-Projekts mit 60.000 Tpa und der zugehörigen nachgelagerten Verarbeitung in Tansania zu ergänzen.- Die Nachfrage der Batteriekonzerne nach ethisch vertretbar erzeugten Rohmaterialien nimmt zu und dürfte zu einer größeren Nachfrage nach umweltfreundlichen Produkten wie denjenigen unter Einsatz der EcoGraf-Technologie führen.3. August 2018 - Kibaran Resources Ltd. (Kibaran oder das Unternehmen) (ASX: KNL) freut sich, überzeugende Ergebnisse bei der Verarbeitung von natürlichem Flockengraphit aus externen Quellen in Europa, Asien, Nord- und Südamerika und Afrika zu sphärischem Batteriegraphit unter Einsatz des unternehmenseigenen umweltfreundlichen Reinigungsprozesses EcoGraf bekanntgeben zu können.Die Ergebnisse sind kommerziell bedeutsam für Kibaran, da sie die Möglichkeit für das Unternehmen bestätigen, eine zweite Einkommensquelle zusätzlich zum geplanten Epanko-Graphit-Projekt und der zugehörigen nachgelagerten Verarbeitung in Tansania zu entwickeln.Dies würde den Bau einer Aufbereitungsanlage mit der EcoGraf-Technologie in Europa nach sich ziehen, um natürlichen Flockengraphit von anderen Bergbauunternehmen zu einem Produkt zu verarbeiten, das die Batteriespezifikationen zur Lieferung an Anodenhersteller erfüllt.Alle während dieses Testprogramms bewerteten Proben konnten erfolgreich verarbeitet werden und erzielten einen durchgehenden Graphitkohlenstoffgehalt von mindestens 99,95% und wiesen so die Effektivität des umweltfreundlichen Reinigungsprozesses bei einer Reihe von Rohstoffquellen nach.Bei den existierenden Rohstoffen für die Herstellung von (sphärischem) Batteriegraphit handelt es sich üblicherweise um Rohstoffe mit einer Körnung (mesh size) von unter 100 und einen Kohlenstoffgehalt von 94-96%, die bei einer Reihe bestehender graphiterzeugender Werke als feinkörniges Produkt zur Verfügung stehen.Die Entwicklung von Produkten mit (sphärischem) Batteriegraphit unter Einsatz von EcoGraf erfolgt angesichts der wachsenden Sensibilisierung für "ethische" Materialbeschaffung von Kunden und großen Batteriekonzernen zum richtigen Zeitpunkt. Dies schließt die Behandlung von Abwasser, die Entsorgung von Rückständen und die Lagerung von Abfallprodukten ein.EcoGraf hat die Spezifikationen der führenden Batteriekonzerne eingehalten und wird als eine umweltfreundliche und wettbewerbsfähige Alternative zur bestehenden Versorgung mit Batteriegraphit anerkannt.Wie schon früher mitgeteilt (siehe ASX-Mitteilung vom 4. Juli 2018), hat Kibaran ein Testprogramm in einer Pilotanalage in Deutschland durchgeführt, um die Performance von verschiedenen bestehenden Quellen von natürlichem Flockengraphit beim EcoGraf-Reinigungsprozess und den Einfluss der regionalen Geologie auf die Produktion von sphärischem Graphit für die Anwendung bei Lithium-Ionen-Batterien zu bewerten.Bei diesem Programm wurde eine Identifizierung, Beschaffung und Standardisierung vorgenommen, um vergleichbare Werte bei Flockenverteilung und Kohlenstoffgehalt zu erzielen. Auf der Grundlage der positiven Ergebnisse hat das Unternehmen begonnen, eine umfassende Evaluierung der Produktproben durchzuführen, deren Ergebnisse in die Planung für den vorgeschlagenen Ausbau der Pilotanlage und die Kommerzialisierung einfließen werden.Die Tests von weltweiten Proben von natürlichem Flockengraphit werden parallel zum Epanko-Programm zur Optimierung der Graphitverarbeitung durchgeführt, das kurz vor dem Abschluss steht und über das bald ein weiterer Bericht veröffentlicht wird.InvestorenAndrew Spinks, Managing DirectorT: +61 8 6424 9002MedienPaul Armstrong, Read CorporateT: +61 8 9388 1474