Bodenbildung vor dem Abschluss - Platin ausgebombt

Die Goldnachfrage ist aktuell so niedrig wie zuletzt in 2009

Die Nachfrage nach Münzen und Barren blieb nahezu unverändert

Die Edelmetalle tendierten in dieser Woche eher trendlos im Umfeld eines stärkeren US Dollars und eines schwächeren Euros. Die US Notenbank hielt die Zinsen unverändert, wobei sie den Wirtschaftsausblick anhob. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass die Notenbanker wie geplant noch zweimal in diesem Jahr den Leitzins anheben werden und weiterhin Wort halten werden. Da die Geldpolitik in Europa bis mindestens Mitte 2019 locker bleiben wird, war der Einbruch des Euros um fast zwei US-Cent auf 1,156 $ seit Mittwoch nicht verwunderlich.Die Unterstützung bei 1,155 $ ist eine wichtige Marke für den Euro. Bricht diese, so drohen starke spekulative Abverkäufe, die den Euro schnell auf 1,08 $ oder tiefer fallen lassen können. In diesem Fall werden die Schafe unter den Fondsmanagern, die trendfolgend auf eine Fortsetzung des Euroanstiegs wetteten, geschlachtet werden. Bricht Panik aus, wäre auch die Parität zum US Dollar nicht auszuschließen. Die Preise der Edelmetalle in Euro würden dann höchstwahrscheinlich auch entsprechend deutlich ansteigen.Die Edelmetalle scheinen aktuell einen Boden auszubilden und ein neuer mehrwöchiger zyklischer Anstieg scheint kurz bevorzustehen. Platin steht kurz davor eine sogenannte "Schulter-Kopf-Schulter Formation" abzuschließen, wobei die anderen Edelmetalle einen doppelten Boden in den Chart gezogen haben, was die Basis für einen nun mehrwöchigen Anstieg liefern könnte.Der Bundestag hat in dieser Woche beschlossen einen neuen Kredit in Höhe von 15 Mrd. Euro an Griechenland auszuzahlen, dessen Rückzahlung der deutsche Steuerzahler wohl nie erleben wird. Weiterhin haben die Berliner Sozialisten "selbstlos" beschlossen auf Tilgung und Zinsen von Griechenland in Höhe von mindestens 40 Mrd. Euro zu verzichten. Dieses Kreditgeschenk ist das Geld der deutschen Steuerzahler, dass durch die Regierung veruntreut wird, ebenso wie zwei bis drei Billionen Euro an künftigen Steuergeldern, die über ESM, Target 2, bilaterale Kredite und das QE Programm der EZB bereits umverteilt wurden und größtenteils uneinbringbar sein werden.Sollte das Geld jemals zurückfließen, dann wird dies nur nach einer Abwertung des Euros nominal geschehen. Davor wird man die Kaufkraft der europäischen Gemeinschaftswährung jedoch zerstören, was letztlich ebenso auf den totalen Verlust der vergebenen Kredite hinausläuft. Gegen diese Umverteilung von Ersparnissen und Vermögenswerten, was letztlich immer versteckt über Inflation erfolgt, kann man sich nur über die Flucht in Edelmetalle schützen.Das World Gold Council hat seinen neuen Quartalsbericht herausgebracht und wir zeigen Ihnen kurz kommentiert die relevantesten Veränderungen am physischen Goldmarkt im zweiten Quartal 2018. Die Goldnachfrage blieb auch im zweiten Quartal des Jahres schwach und fiel auf 964,3 Tonnen. Im ersten Halbjahr wurden somit 1959,9 Tonnen nachgefragt, was das schwächste Halbjahr seit 2009 darstellt.Die Nachfrage nach Münzen und Barren war mit 247,6 Tonnen nahezu unverändert im Vergleich zum Vorjahresquartal. Normalerweise führt ein fallender Goldpreis zu stärkerer Investmentnachfrage, da Investoren die günstigen Preise für Käufe nutzen. Obwohl der Preis im zweiten Quartal um 5,5% fiel, kam es jedoch zu keiner erhöhten Nachfrage, was das aktuelle Desinteresse am sicheren Hafen Gold wiederspiegelt. Spekulanten und Investoren tummeln sich hingegen in den haussierenden Aktienmärkten. Stärkere Nachfrage nach Münzen und Barren kam jedoch aus China, die dort um 11% auf 69,5 Tonnen anstieg.Ein Rückgang beim Yuan und ein schwächerer Aktienmarkt waren womöglich die Ursache für die stärkere Goldnachfrage. In Indien fiel die Nachfrage hingegen zum Vorjahresquartal um 5% auf 39,3 Tonnen und auch die Nachfrage aus der Türkei fiel um 11% im Vergleich zum ersten Quartal 2018, trotz eines rekordhohen Preises in türkischer Lira aufgrund der katastrophalen Wirtschafts- und Geldpolitik Erdogans.Im Iran stieg die Nachfrage nach Münzen und Barren dafür um 200% zum Vorjahresquartal an. Hier ist seit Anfang 2016 ein stetiger Anstieg der physischen Nachfrage zu verzeichnen, was auf die zunehmende Bedrohung durch Israel zurückzuführen ist. Die europäische Nachfrage sank ebenfalls um 15% zum Vorjahresquartal auf 33,5 Tonnen, wobei die deutsche Nachfrage, die den Großteil der europäischen Nachfrage ausmacht, nur um 9% fiel.