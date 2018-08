Goldpreis im Wochenverlauf wenig verändert

Goldpreis im Abwärtstrend

Der abgebildete Wochenchart (mit logarithmischer Skalierung) zeigt die Kursentwicklung des in New York gehandelten Gold-Futures (GC) seit Mitte 2015 bei einem letzten Kurs von 1221,9 $.Der Goldpeis bewegt sich ausgehend von dem Jahreshoch bei 1369,4 $ in einem mehrfach bestätigten Abwärtstrend. Grundsätzlich kann somit von einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung ausgegangen werden und das nächste Kursziel könnte das Julitief 2017 bei 1204 $ sein.Der abgebildete Wochenchart zeigt die große Unterstützungszone im Bereich von 1190 $/2015 $. Mit einem Wochentief bei 1210,7 wurde vor drei Wochen diese wichtige Unterstützungszone erstmalig seit 12 Monaten wieder getestet. Seitdem bewegt sich der Goldpreis seitwärts in einer Konsoldierung.In der abgelaufenen Woche entwickelte sich ein sogenannter Außenstab, wobei das Vorwochenhoch kurz überschritten und das Vorwochentief kurz unterschritten wurde (Stop Fishing). Auch diese Entwicklung unterstreicht die kurzfristige Richtungslosigkeit des Goldpreises an.Der abgebildete Wochenchart zeigt einen intakten Abwärtstrend, der grundsätzlich die Wahrscheinlichkeit für einen weiter fallenden Goldpreis unterstützt.Erst ein Kursanstieg über 1237,8 $ würde das negative Chartbild neutralisieren und könnte eine stärkere Kurserholung einleiten.© Karsten Kagels