Defla XXL- FED falkisch - China muß büßen

Aufwertungswahn der US-Zentralbank geht weiter, sie ließ anlässlich ihrer Sitzung des Offenmarktausschußes wie erwartet den Leitzinssatz zwar unverändert, garnierte aber im Statement weitere falkische Geldmengenreduktionen und Zinserhöhungsdrohungen hinzu.Es bleibt also beim Deflationswahn.Die US- Nonfarm Private Payrolls kamen mit 170K vs. 187K Erwartung wie von uns allerdings erwartet schlechter als allgemein erwartet herein, bei Daueraufwertung und Geldwegnahme gibt es eben keine Wunder.Zu den Zahlungsmitteln zuerst:USD steigt weiter gegen den Chinesischen YUANund USD steigt weiter gegen den EUR.Aktienkurse Quervergleich:Der US-Leitindex S&P 500 steigt weiter sportlich selbst gegen den aufwertenden USDDer wichtigste Aktienindex der EUR-Zone, der DAX sinkt weiter sportlich selbst gegen den sinkenden EUR