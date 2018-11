2 Unzen schwere Goldmünze Australian Kangaroo in Polierter Platte

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Ab dem 6. November 2018 bietet die Prägestätte auch die Münze "Australian Kangaroo" in einer Goldvariante mit einem Feingewicht von 2 Unzen und in Polierter Platte an.In diesem Jahr findet man auf der Motivseite der Münze zwei australische Kängurus, die im australischen Outback unterwegs sind. Im Hintergrund ist des Weiteren die Sonne am Himmel zu erkenne. Zusätzlich befinden sich am unteren Münzrand die Jahreszahl, das Feingewicht und die Feinheit.Auf der Kehrseite der Münzen findet man ein von Ian Rank-Broadley angefertigtes Portrait Ihrer Majestät Königin Elisabeth II sowie den Nennwert von 200 Dollar.Die zwei Unzen schwere Silbermünze in Proof-Qualität ist auf 250 Stück limitiert. Die Lieferung erfolgt in einem ansprechenden Holzkassette mit beiliegendem Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de