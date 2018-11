10 Unzen schweres Silbermünzen-Set im Hochrelief

Die aktuellen Anlagemünzen der australischen Perth Mint sind die Känguru - und Lunar -Münzen in Gold sowie die Kookaburra -, Koala -, Lunar - und die Känguru -Münzen in Silber.Ab dem 6. November 2018 bietet die Prägestätte auch ein Set bestehend aus den drei Silbermünzen "Australian Kangaroo", "Australian Koala" und "Australian Kookaburra" im Hochrelief und mit einem Gewicht von je 10 Unzen an.Auf den Motivseiten der Silbermünzen sind jeweils die neuen Motive zu erkennen. Zwei Kängurus im australischen Outback, ein Koala auf einem Baum und ein Kookaburra vor dem Nachthimmel. Zudem befinden sich am unteren Münzrand die Jahreszahl, das Feingewicht und die Feinheit.Auf der Kehrseite der Münzen findet man ein von Ian Rank-Broadley angefertigtes Portrait Ihrer Majestät Königin Elisabeth II sowie den Nennwert von 1 Dollar.Das Set aus den drei Silbermünzen im Hochrelief sind auf jeweils 1.000 Stück limitiert. Die Lieferung erfolgt in einem ansehnlichen, grauen Etui mit beiliegendem Echtheitszertifikat.© Redaktion GoldSeiten.de