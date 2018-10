Iran: Goldhändler zum Tode verurteilt

Wie Bloomberg kürzlich berichtete, wurden im Iran in dieser Woche drei Männer wegen Korruption zum Tode verurteilt, darunter auch ein berüchtigter Gold- und Münzhändler. Beobachter interpretieren dies als drastische Warnung des Staates gegenüber Händlern und Beamten, die schwierige finanzielle Lage des Landes nicht zum eigenen Profit auszunutzen.Am Samstag erst hatte die iranische Zentralbank weitreichende Befugnisse zum Eingriff in den Währungsmarkt bekommen, um den Wertverlust des Rial aufzuhalten, dessen Kurs seit der Wiedereinführung der US-Sanktionen im August dramatisch gesunken war. Zudem hat die Regierung angesichts des öffentlichen Ärgers über die Verschlechterung der Wirtschaftslage neue Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung eingeleitet.Im Zuge dessen wurden auch Untersuchungen gegen eine Reihe von Spekulanten aufgenommen, denen vorgeworfen wird, die Währungskrise zu verschlimmern. Zudem sind verschiedene Unternehmen, die im Verdacht stehen, Bestechungsgelder aus dem Ausland zu erhalten, ins Visier der Strafermittler geraten. Bislang wurden mindestens 120 Personen verhaftet, darunter auch Staatsangestellte.Vahid Mazloumi, der in den iranischen Medien als "Sultan der Münzen" bekannt war, wurde im Juli festgenommen, nachdem er 2 Tonnen Goldmünzen erworben hatte und diese zu höheren Preisen weiterverkaufte. Die unter dem Namen Baher-e azad bekannten Münzen sind im Iran eine typische Wertanlage und waren zuletzt aufgrund der Währungskrise sehr gefragt. Ihr Preis hat sich in kurzer Zeit mehr als vervierfacht, was zum Teil auch Händlern wie Mazloumi angelastet wird, die die Münzen horten und die Ängste der Bevölkerung ausnutzen.Der Goldhändler war bereits früher mehrfach verhaftet worden. Die Todesurteile für ihn und die beiden anderen Beschuldigten sind bislang noch nicht bestätigt und die Angeklagten haben die Möglichkeit in Berufung zu gehen.© Redaktion GoldSeiten.de