Die Edelmetallströmung nutzen oder elend enden

Es gibt Gezeiten für der Menschen Treiben;

Nimmt man die Flut wahr, führt sie uns zum Glück,

Versäumt man sie, so muß die ganze Reise

Des Lebens sich durch Not und Klippen winden.

Wir sind nun flott auf solcher hohen See

Und müssen, wenn der Strom uns hebt, ihn nutzen,

Wo nicht, verlieren, was zur See wir wagten. William Shakespeare

Die globalen Investitionsmärkte stehen am Scheidepunkt und die Anleger haben die Option, alles zu verlieren oder vom größten Vermögenstransfer der Geschichte zu profitieren. Das folgende Zitat von William Shakespeare habe ich schon oft genutzt. Angesichts des Zustands, in dem sich die Welt aktuell befindet, ist es aber zutreffender als jemals zuvor:Traurigerweise werden die wenigsten die richtige Strömung nutzen. Die meisten werden deshalb in Not und Klippen enden. Die Reichen werden den Großteil ihrer Vermögen verlieren und viele der Armen werden mit Armut und Hunger zu kämpfen haben. Ich weiß, all das klingt nur wie eine weitere Untergangsprophezeiung. Es reicht aber schon ein Blick nach Venezuela, wo die Inflation 1 Million % erreicht und die Währung um 99,9% einbricht, um zu verstehen, was passieren kann. Eine Tasse Kaffee kostet 2 Millionen Bolivar! Die meisten Venezolaner können sich nicht ausreichend Nahrung für ihre Familien besorgen oder leisten. Ein großer Teil der erwachsenden Bevölkerung hat schon 11 kg (25 lb) an Körpergewicht verloren.In den meisten westlichen Ländern ist es immer noch nicht zu spät, um einen Vermögensschutzplan vorzubreiten. Wer Ersparnisse und Investitionen hat, hat vergleichsweise mehr zu verlieren, als arme Menschen. Für die Minderbemittelten wird es allerdings eine Frage des Überlebens werden, so wie für viele Venezolaner.Es existieren viele Überlebensratgeber für alle Aspekte des Lebens. Von Jim Sinclair stammt beispielsweise die exzellente “Be Prepared”-Reihe, die sich vielen dieser Aspekte widmet.Vielleicht weniger als 1% der Anleger werden die Strömung nutzen, die "zum Glück führt". Die meisten werden nicht verstehen, dass die durch Zentralbanken erzeugte Kreditexpansionsflut jetzt zu Ende geht. Die exponentiellen Bewegungen bei Aktien-, Anleihe- und Immobilienpreisen werden zu katastrophalen Abstürzen führen, die das meiste Vermögen in der Welt zerstören werden.In den nächsten 3-7 Jahren wird es nicht darum gehen, Vermögen zu machen, sondern darum, so wenig wie möglich zu verlieren.Werfen wir also einen Blick auf die größten Risiken und die besten Möglichkeiten zu Schutz der Finanzen.Natürlich werden die Bubble-Assets zu den anfälligsten gehören. Fangen wir mit dem Nasdaq an, der seit 2009 mit 700% im Plus steht, hauptsächlich wegen der Performance der sogenannten FAANG-Aktien (Facebook, Apple, Amazon, Netflix, Google). Hätte man seit dem 2009er-Tief also 10.000 $ investiert, wäre diese Anlage 70.000 $ wert, allein durch den Kauf von Indexanteilen - eine jährliche Wachstumsrate von 24%.Die Indizes Dow und S&P sind etwas weniger gestiegen. Aufgrund der massiven Liquiditätsschöpfung der Zentralbanken seit der Krise 2007-09 stehen sie dennoch auf Allzeithochs.Während die meisten Aktienmärkte außerordentlich überbewertet sind, existieren - parallel dazu - massiv unterbewertete Märkte, die von den meisten Investoren ignoriert werden.Relativ zu den Aktienmärkten befinden sich Rohstoffe auf historischen Tiefständen und stehen in den Startlöchern für eine erhebliche Neubewertung. Wie aus dem Chart oben hervorgeht, befinden sich Aktien heute in einer historischen Bubble und markieren - relativ zu Rohstoffen - ein 50-Jahre-Hoch. Die Abwärtsbewegungen bei Aktien und die Aufwärtsbewegungen bei Rohstoffen werden massiver Natur sein. Es kann als buchstäblich sicher gelten, dass das Verhältnis wieder die Stände der 1990er Jahre erreichen wird, was einem 90%igen Einbruch der Aktien gegenüber Rohstoffen gleichkommt.Obgleich Rohstoffe besser abschneiden werden als alle Asset-Märkte, so wird es darauf ankommen, die richtigen zu auszuwählen. Gold, Silber, Platin und Edelmetallaktien sind hierbei natürlich die augenscheinlichste Wahl. Der Edelmetallkomplex ist im Vergleich zu allen anderen Bubble-Assets nicht nur extrem überverkauft, sondern ebenfalls die ultimative Vermögensschutzanlage.Um die "Underperformance" der Edelmetalle besser zu verstehen, schauen wir uns jetzt einen sehr aufschlussreichen Chart an.