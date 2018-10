Thomson Reuters GFMS: Goldnachfrage als sicherer Hafen bleibt gesund

Viele Investoren haben die fehlende Attraktivität des Goldes als sicherer Hafen lamentiert, doch Edelmetallanalyst Samson Li von Thomson Reuters GFMS ist der Ansicht, dass die überdurchschnittliche Leistung des Goldes gegenüber anderen Edelmetallen ein Zeichen dafür sei, dass der Goldmarkt noch immer eine gesunde Nachfrage als sicherer Hafen besitzt. Dies kann ebenfalls durch die überdurchschnittliche Leistung des Platins beobachten werden, das ein weiteres Edelmetall mit wesentlicher industrieller Nutzung ist, berichtet Kitco News "Tatsächlich spiegelt die wachsende Kluft zwischen Gold, Silber und Platin der letzten Jahre den allgemeinen Marktglauben wieder, dass das Marktrisiko mit der Zeit zugenommen hat. Dies signalisiert, dass die risikoscheue Stimmung ein Rekordniveau erreicht hat", so erklärte er im GFMS-Bericht. "Obwohl Gold (in Dollar) an Wert verloren hat, übertrifft es zumindest seine Konkurrenten insoweit, dass es Verluste gering hält."Kurzfristig, so Li, würde Gold Probleme haben, Momentum zu finden, da eine Eskalation des Handelskrieges zwischen USA und China und weitere Instabilität der Schwellenländer den US-Dollar unterstützen würde. Die extrem negative Stimmung an den Edelmetallmärkten sei jedoch gut für einen langfristigen Aufwärtstrend. "Es ist keine Hexerei, dass man bei bärischer Marktstimmung investiert und verkauft, wenn die Stimmung extrem bullisch ist. Entweder ist man Nonkonformist oder Opfer."© Redaktion GoldSeiten.de