INTL FCStone: Gold und Silber werden an Boden gewinnen

Laut INTL FCStone soll der US-Dollar im Oktober an Stärke verlieren, während Gold und Silber etwas an Boden gewinnen werden. "Wir denken, dass sich Gold und Silber im Oktober wahrscheinlich besser entwickeln werden und freuten uns darüber, dass Gold in den letzten Tagen trotz eines starken Dollar zugelegt hat", so das Unternehmen laut Scrap Register Eine relativ hohe Konzentration von Short-Positionen könnte ebenfalls zur Unterstützung der beiden Edelmetalle dienen. Doch das Unternehmen ist der Ansicht, dass Gold den Widerstand bei 1.220 Dollar je Unze überwinden müsse, um Fondskäufe anzuziehen. Doch dies könnte im Laufe des Monats der Fall sein.INTL FCStone nennt mehrere Faktoren, die den US-Dollar in diesem Monat nach unten drücken könnten. Dies sei unter anderem eine Entspannung der Handelsrhetorik, was allgemein bärisch für den Dollar wäre. Zudem habe die Zinssteigerung der Fed stattgefunden und bis Dezember sollte dies den Investoren Zeit geben, den US-Dollar abzuschwächen. Abschließend, so das Unternehmen, gäbe es auch zaghafte Anzeichen dafür, dass die US-Wirtschaft an Stärke verliert.© Redaktion GoldSeiten.de