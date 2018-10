Indische Goldimporte sollen in Q4 2018 weiter zunehmen

Die indischen Goldimporte könnten im vierten Quartal des Jahres steigen, da Investoren nach Alternativen zum kränkelnden Aktienmarkt und einer sinkenden Rupie suchen. Zeitgleich wird der traditionelle Goldkauf während der Festzeit zunehmen, so hieß es von mehreren Quellen. Zunehmende Käufe des weltweit zweitgrößten Goldverbrauchers würden die weltweiten Preise unterstützen, berichtete Reuters . Zudem würde dies jedoch auch das Handelsdefizit Indiens ausweiten und Druck auf die indische Rupie ausüben.Im vierten Quartal könnten die Goldimporte um 9% verglichen zu den 250 Tonnen im Vorjahreszeitraum steigen, so Bachhraj Bamalwa, ein Bullionhändler in Kolkata. "Im Dezember-Quartal ist die Nachfrage während der Festzeit robust. Die Investitionsnachfrage gewinnt ebenfalls an Boden", so meinte er. Die Goldinvestitionsnachfrage könnte zunehmen, da sinkende Aktienmärkte Investoren dazu angehalten haben, ihre Portfolios zu diversifizieren."Die Rupie fällt konsistent und wir wissen nicht, wie weit sie noch fallen wird", kommentierte Daman Prakash Rathod von MNC Bullion. "Dies veranlasst Investoren dazu, sich gegen ihre Risiken mithilfe von Gold abzusichern."© Redaktion GoldSeiten.de