CME Group: Aktuelle Daten zum Handelsvolumen am Metallterminmarkt

Der Börsenbetreiber CME Group veröffentlichte in dieser Woche die aktuellen Zahlen zum Handelsvolumen am Markt für Metallfutures und -optionen. Demnach erhöhte sich das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen an der New Yorker COMEX im dritten Quartal 2018 gegenüber dem Vorjahr um 2% auf insgesamt 623.000 Kontrakte.Im September 2018 wurde jedoch ein Rückgang um 9% gegenüber den Vorjahr verzeichnet. Während im neunten Monat 2017 im Schnitt noch 660.000 Metallkontrakte pro Tag gehandelt wurden, verringerte sich die Anzahl im letzten Monat auf 598.000 Kontrakte.Eine Zunahme des Handelsvolumens meldete die CME Group insbesondere im Kupfersegment. Hier wechselten im dritten Quartal jeden Tag 138.000 Futures und Optionen den Besitzer, 24% mehr als im Vorjahr. Im September wurde ein Anstieg um 8% auf 126.000 Kontrakte verzeichnet.Eine deutliche Erhöhung ergab zudem sich am Platinmarkt, wo sich das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen im letzten Quartal um 12% auf 22.000 Kontrakte erhöhte. Im September wurde an der Terminbörse mit 31.000 Futures täglich besonders viel Platin gehandelt, was einem Plus von 16% im Vergleich zum vergangenen Jahr entsprach.Der Handel mit Silberfutures und -optionen stieg indes im Quartal um 2% auf 95.000 Kontrakte pro Tag. Angaben zum Goldhandel wurden nicht gemacht.© Redaktion GoldSeiten.de